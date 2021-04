Lefter Maliqi: Berati i jep 3 mandate LSI-së, ndërsa Shqipëria i jep fitoren spektakolare Opozitës së Bashkuar

Kandidati për deputet i LSI-së në Qarkun e Beratit, Lefter Maliqi në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 prillit, ka vazhduar takimet me banorët nga ku thotë se, s’ka vaksinë që ia shëron plagët e 8 viteve këtij populli.

“Rilindja ti lërë marifetet me regjistra votash të komanduara, sepse shanset për të fituar i ka 0. Ky popull kërkon ndryshimin e madh më 25 prill. Berati i jep 3 mandate LSI-së, ndërsa Shqipëria i jep fitoren spektakolare Opozitës së Bashkuar.”,- shprehet Maliqi në një postim të tijin të shpërndarë në rrjetet sociale.

Postimi i tij i plotë:

