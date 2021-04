Tjetër padi nga PD në SPAK për ministren Ogerta Manastirliu, Vokshi: U kërkon votën qytetarëve në këmbim të …

Kandidatja për deputete e Partisë Demokratike, Albana Vokshi ka dorëzuar në SPAK një tjetër padi për ministren e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu.

Vokshi akuzon Manastirliun se ka kryer një krim elektoral duke shkuar në shtëpitë e banorëve për t’u kërkuar votën në këmbim të çertefikatave të legalizimeve.

“Ogerta Manastirliu, Artan Lame, drejtues të zyrës së Kadastrës, janë vënë në shërbim të ketij krimi elektoral dhe korrupsioni zgjedhor. Askush nga këta që trajtojnë si leckë qytetarin për t’i blerë votën me legalizimin që u takon, nuk do t’i shpëtojë drejtësisë.

Kur Ogerta Manstirliu apo çdokush tjetër nga ky pushtet i kalbur prej korrupsionit ju troket në derë për t’ju shitur si nder diçka që ju takon me ligj, në këmbim të votës, ju duhet ta dini se në derë po ju troket dështimi për herë të tretë. Ajo që duhet të bëjmë është të mos ia hapim derën dështimit. Braktiseni këtë pushtet të korruptuar, jo njerëzor, siç ju kanë braktisur keta për 8 vjet me radhë! Ndëshkojeni me votë! Këta duhet t’i çojmë në shtëpi në 25 prill dhe të hapim rrugën për t’i çuar para drejtësisë për çdo qindarkë që na kanë vjedhur. “- u shpreh Albana Vokshi.