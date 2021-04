Kryemadhi: 25 prilli, uragani i votave për ndryshim. Do e shkulim Rilindjen dhe…

Monika Kryemadhi, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka publikuar në rrjetin social, “Facebook” një foto me banorët në Topojë të Fierit.

Mbi foton e publikuar, Kryemadhi thotë se më 25 prill do të jetë uragani i votave për ndryshim, që do të largojë një herë e mirë Rilindjen nga vendi dhe do t’i japë jetë Shqipërisë së të rinjve, familjeve të thjeshta dhe njerëzve punëtorë.

“Ndryshimin e 25 Prillit e presin me padurim edhe qytetarët e Topojës së Fierit. Tashmë verdikti qytetar është marrë. Më 25 Prill, uragani i votave për ndryshim, shkul njëherë e mirë Rilindjen nga vendi, për t’i dhënë jetë Shqipërisë së të rinjve, të familjeve të thjeshta dhe njerëzve punëtorë, të cilëve me LSI në qeverisje do t’u garantohet punësim i mirëpaguar, arsimim cilësor, taksa të ulëta dhe shanse të barabarta për një jetë më të mirë”, shkruan Kryemadhi.