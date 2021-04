Mediat greke: Rama nuk fsheh ndjenjat pro-turke dhe marrëdhënien e veçantë me Erdogan, rivendosën trashëgiminë osmane në Gjirokastër

Mediat greke i kanë kushtuar një artikull vizitës së Ramës në Gjirokastër dhe veçanërisht takimit me Ministrin e Kulturës së Turqisë, Mehmet Nuri Ersoy.

Një shtëpi tradicionale u restaurua në Gjirokastër nga TIKA, por mediat greke e kanë vlerësuar këtë si një rivendosje të trashëgimisë osmane në qytetin jugor.

Madje ato akuzojnë Ramën si një pro-turk dhe që nuk fsheh as ndjenjat e tij për Turqinë apo marrëdhëniet e veçantë me Erdogan.Gjirokastra sipas mediave greke është qendër e pakicës së tyre, ndërkohë që qeveria shqiptare deri më sot nuk ka tentuar të nxjerrë në pah trashëgiminë kulturore të Gjirokastrës të lidhur me fenë ortodokse në rajon.