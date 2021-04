Meta urim për muajin e Ramazanit: Të rizgjojmë shpresën për ditët më të mira që po afrojnë

Presidenti Ilir Meta ka uruar të gjithë besimtarë myslimanë për nisjen e muajit të shenjtë të Ramazanit.

Me anë të një poatimi në rrjetet sociale të shoqëruar me foton e xhamisë së plumbit në Vlorë, Meta uron agjërim të lehtë e të pranuar për çdo besimtar.

Mesazhi nga Ilir Meta:

Të dashur motra dhe vëllezër të besimit Islam,

Gëzuar Muajin e bekuar të Ramazanit!

I bashkohem urimit për agjërim të lehtë e të pranuar dhe lutjeve të çdo besimtari, që Zoti t’i falë mëshirën e Tij, t’ia shpërblejë sakrificën e shumëfishtë dhe të lehtësojë dhembjen e çdokujt, veçanërisht në këtë periudhë sprovash të mëdha, me të cilat përballen të gjithë shqiptarët.

Me lutjet dhe përkushtimet tona, me shpirt dhe zemër, duke u shërbyer me përulësi, të jemi më pranë të sëmurëve, të pamundurve, të moshuarve dhe çdo shqiptari në nevojë për të rizgjuar shpresën për ditët më të mira, që po afrojnë dhe që patjetër do të vijnë për Shqipërinë!

NGA MOT GËZUAR MUAJIN E MADHËRISHËM TË RAMAZANIT!