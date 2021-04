“Me zgjatjen e orarit do të kryeni të gjitha ritualet”, Rama në xhaminë e Et’hemBeut: Pas vuajtjes së madhe të pandemisë, vjen lehtësimi

Kryeministri Edi Rama ka inspektuar xhaminë e restauruar të Et’hem Beut’, në kryeqytet. I shoqëruar nga ministrja e Kulturës, Elva Margariti, dhe kreu i KMSH, Bujar Spahiu, Rama tha se me zgjatjen e fashës orare të lëvizjes, besimtarët do të kenë mundësi të kryejnë të gjitha ritualet.

“Me zgjatjen e orarit do të keni mundësi të kryeni të gjitha ritualet. Kam shumë besim që ky muaj do të jetë energjizues, dhe që me daljen nga tuneli i pandemisë, me hapjen e sezonit turistik, të gjitha punëve për njerëzit, të dalë nga ajo që thoni ju se pas vuajtjes së madhe vjen lehtësimi. Do të kemi një perspektivë krejt tjetër. Ju uroj të gjithëve një muaj agjërimi të pranuar dhe Zoti qoftë me ju e me shqiptarët”, tha Rama.

Përmes një postimi në ‘’Facebook’’, Rama e ka cilësuar Xhaminë si xhevahir i Trashëgimisë sonë Kulturore

“Ky xhevahir i Trashëgimisë sonë Kulturore është kthyer në krejt shkëlqimin e vet, pas një pune të gjatë milimetrike, që ka nxjerrë gjithçka fshihej nën shtresat e kohërave dhe sot është vendi ideal, për të uruar Muajin e Madh të Ramazanit me besimin e madh se ky do të jetë edhe një muaj i afrimit vendimtar me dritën në fundin e tunelit rraskapitës të pandemisë”, shkruan Rama.