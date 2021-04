Astrologët shpjegojnë se si hëna mund të ndikojë në gjendjen tuaj shpirtërore

A e keni fajësuar ndonjëherë hënën e plotë për një gjendje shpirtërore shpërthyese apo një natë të çmendur? Nëse po, nuk jeni vetëm – njerëzit gjatë gjithë historisë kanë bërë lidhje se si hëna ndikon në gjendjen shpirtërore dhe sjelljet tona.

Hëna dhe forma e saj që ndryshojnë në mënyrë ciklike kanë qenë gjithmonë një prani e dukshme në qiellin e natës, kështu që ka kuptim që njerëzit do të përdorin ciklin hënor si një pikë reflektimi për të vëzhguar sjelljen njerëzore.

Por a mund të ndikojë hëna në gjendjen tuaj shpirtërore në ndonjë mënyrë domethënëse, apo a është e gjitha në kokën tonë? Sipas disa hulumtimeve dhe ekspertëve shpirtërorë, është e mundur, shkruan Bustle.

Pavarësisht nëse besoni në astrologji, është fakt astronomik që hëna ka një efekt të prekshëm në shumë gjëra domethënëse këtu në tokë. Për shembull, hëna kontrollon baticat e oqeanit, ndikon në ciklin jetësor dhe sjelljen e shumë kafshëve të ndryshme dhe madje ndikon në qëndrueshmërinë e rrotullimit të tokës rreth diellit. Nëse tërheqja gravitacionale e hënës është aq e fuqishme sa të ndikojë në oqean dhe boshtin e tokës, nuk ndihet shumë e tepërt të mendohet se mund të ketë një ndikim edhe te njerëzit.

Gjysma e parë e ciklit hënor mund t’ju bëjë të ndjeheni më të motivuar

Hëna e re është pika në ciklin hënor kur hëna është më pak e dukshme, por gjithçka ka të bëjë me vendosjen e qëllimeve dhe synimeve në astrologji. Pra, ndërsa hëna rritet në qiell gjatë gjysmës së parë të ciklit të saj, mund të vini re se keni gjithashtu një rritje të energjisë dhe motivimit.

“Gjatë kësaj faze njerëzit do të fillojnë intuitivisht projekte të reja, do të ndërmarrin veprime dhe do të përsosin,” thotë Fletcher. “Në momentin kur hëna fillon të rritet në përmasa, ne mund të ndiejmë një ndjenjë rinovimi dhe mundësie”. Kushtojini vëmendje niveleve tuaja të motivimit dhe energjisë gjatë periudhës dy-javore midis një hëne të re dhe një hënë të plotë dhe shikoni nëse ajo rritet.

Faza të caktuara të hënës mund të çojnë në një sjellje më të pamatur ose të dhunshme

Nëse ndjen se gjërat bëhen më kaotike nën një hënë të plotë, mund të mos jetë vetëm imagjinata juaj. Një raport i botuar nga Departamenti i Drejtësisë i SH.B.A. vëren se, ndërsa ata nuk mund të pohojnë se Hëna shkakton krim ose çmenduri, studimet me siguri kanë gjetur korrelacione.

Raporti përshkruan një analizë të të dhënave të policisë në qarqe të zgjedhura të cilat studiuan raste sulmi të rënduar, vrasje, vetëvrasje, aksidente fatale trafiku dhe vizita psikiatrike të dhomave të urgjencës në lidhje me fazat e hënës – dhe rezultatet treguan se të gjitha llojet e krimit përputhen me faza të caktuara të hënës. Për shembull, vrasjet dhe sulmet e rënduara grumbullohen rreth hënave të plota, ndërsa vizitat e dhomave të urgjencës psikiatrike të grumbulluara rreth hënës së tremujorit të parë.