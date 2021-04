“Kapitull i ri”, NATO vendos: Aleatët dhe partnerët do të tërheqin nga 1 maji trupat ushtarake nga Afganistani

NATO ka vendosur që të tërheqë trupat ushtarake nga Afganistani duke nisur prej 1 majit.

DEKLARATA E NATO

Në 2001, Aleatët thirrën Nenin 5 të Traktatit të Uashingtonit për herë të vetme në historinë e NATO-s dhe shkuan në Afganistan së bashku me objektiva të qarta: për t’u përballur me al-Kaedën dhe ata që sulmuan Shtetet e Bashkuara në 11 Shtator dhe për të parandaluar terroristët që të përdorin Afganistanin si një strehë e sigurt për të na sulmuar. Në dekadat pasuese përmes investimit të gjakut dhe thesarit, dhe në partneritet me Republikën Islamike të Afganistanit dhe forcat e saj të sigurisë, ne kemi punuar së bashku për të arritur këto qëllime.

Në dritën e kësaj dhe duke njohur që nuk ka zgjidhje ushtarake për sfidat me të cilat përballet Afganistani, Aleatët kanë vendosur që ne do të fillojmë tërheqjen e forcave të Misionit të Mbështetjes së Vendosur deri më 1 maj. Kjo tërheqje do të jetë e rregullt, e koordinuar dhe e qëllimshme. Ne planifikojmë të përfundojmë brenda disa muajsh tërheqjen e të gjitha forcave të Misionit të Mbështetjes së Sh.B.A-së. Çdo sulm i Talibanëve ndaj trupave Aleate gjatë kësaj tërheqje do të pritet me një përgjigje të fuqishme.

Përfundimi i Misionit të Mbështetjes së Vendosur të NATO-s zhvillohet në sfondin e mbështetjes së ripërtërirë rajonale dhe ndërkombëtare për përparimin politik drejt paqes. Ne do të vazhdojmë të mbështesim procesin e paqes në pronësi afgane dhe të udhëhequr nga afganët. Ne e mirëpresim Konferencën e Stambollit si një mundësi për të çuar përpara procesin e paqes dhe për të forcuar progresin e bërë në Doha. Ne i bëjmë thirrje qeverisë Afgane dhe Talibanëve që t’i përmbahen zotimeve të tyre për procesin e paqes të iniciuar nga marrëveshja SHBA-Taliban dhe Deklarata e Përbashkët SHBA-Afganistan.

Aleatët dhe partnerët e NATO-s do të vazhdojnë të qëndrojnë me Afganistanin, njerëzit e saj dhe institucionet e saj në promovimin e sigurisë dhe mbështetjen e fitimeve të 20 viteve të fundit. Tërheqja e trupave tona nuk do të thotë përfundimi i marrëdhënies sonë me Afganistanin. Përkundrazi, ky do të jetë fillimi i një kapitulli të ri. Një paqe e qëndrueshme në Afganistan do të ketë në themel një marrëveshje paqësore të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe gjithëpërfshirëse që i jep fund dhunës, mbron të drejtat e njeriut të të gjithë afganëve, veçanërisht të grave, fëmijëve dhe pakicave, mbështet shtetin e së drejtës dhe siguron se Afganistani nuk shërben më kurrë si një strehë e sigurt për terroristët.

NATO mblodhi një nga koalicionet më të mëdha në histori për të shërbyer në Afganistan. Trupat tanë shkuan në Afganistan së bashku, ne jemi përshtatur së bashku, dhe tani po largohemi së bashku. Ne jemi mirënjohës të gjithë atyre që shërbyen dhe e mbështetën këtë mision, përfshirë forcat e sigurisë së Afganistanit. Ne nderojmë sakrificat e atyre që paguan çmimin përfundimtar në shërbim të tij.