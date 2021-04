Luljeta e Përputhen flet pa doreza: Që të bëjë seks me mua, duhet të…

Një nga konkurrentet më të përfolura është Luljeta Nallbani, e cila gjithmonë arrin të marrë vëmendjen e të gjithëve, herë me pamjen e saj e herë me deklaratat që jep. 65 vjeçarja nga Fieri, është shfaqur si një zonjë pa komplekse dhe e gatshme për të flirtuar. E pyetur nëse do ta gjejë dashurinë në emision, ajo shprehet:

“S’besoj, u trembën nga hyrja e re, Landi, ky që bëri kërkesën për mua, taksisti dhe ndoshta u trembën për atë. E refuzova sepse nuk kishte as gjatësi ishte shumë i shkurtër, sa kofsha ime… Do i thosha: ‘Ti sa kofsha ime çfarë kërkon, që të bëjë edhe s*ks me mua, ai duhej të rrotullohej shumë…”, tha ajo.