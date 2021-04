Shiste disa herë të njëjtin apartament, dënohet me 6 vite burg biznesmenia Vjollca Hoxholli

Gjykata e Tiranës dënon me 6 vite burg biznesmenen Vjollca Hoxholli me akuzën e mashtrimit me pasoja të rënda. Gazetarja Klodiana Lala raporton se po për mashtrim u dënua edhe Dorjan Hata.

Më herët, prokuroria e Tiranës kishte kërkuar 6 vite burg për Vjollca Hoxholli, e cila është vënë në pranga në vitin 2018. Ajo akuzohet se nën drejtimin e kompanisë së ndërtimit ‘Hoxholli Sh.P.K.”, shiste disa herë të njëjtin apartament dhe përfitonte paratë duke mashtruar qytetarë të ndryshëm.

Ajo u zbulua se kishte përfituar 318 mijë euro duke ushtruar veprimtarinë e mashtrimit.