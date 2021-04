Socialisti gris teserën e PS në sy të Bashës, kryedemokrati: Socialistët janë vëllezërit dhe motrat tona!Socialisti gris teserën e PS në sy të Bashës, kryedemokrati: Socialistët janë vëllezërit dhe motrat tona!

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka zhvilluar ditën e sotme takime me qytetarë të Paskuqani, i cili u prit me entuziazmin e zakonshëm të banorëve dhe të simpatizantëve. Votues të majtë që i bashkohen PD, kishte edhe në këtë zonë të Tiranës, të cilët nuk nguruan t’i shprehnin mbështetje Bashës në zgjedhjet e 25 prillit.

“Unë jam një anëtarë i Partisë Socialiste deri më sot dhe si anëtarë i Partisë Socialiste deri më sot nuk kam gjet ndonjë mirësi as për komunitetin as për veten, as për gjë. Edhe unë sot kam vendosur t’i bashkohem Partisë Demokratike. Të bashkohem ty që të vazhdojmë rrugën përpara, me ndryshimin siç foli dhe ambasadorja Amerikane. Për ndryshim e jo për kriminel. Unë sot në prezencën tënde do ta grisë këtë teserë partie se s’ka vlerë më për mua”, u shpreh Petrit Marku.

“Unë jam një socialist dhe një votues tradicional i së majtës dhe në rast se deri dje ishte nevojë, sot është domosdoshmëri për ndryshim. Sepse premtoi vende pune dhe largoi rininë të gjithë, premtoi ngjallje ekonomike solli krizë, premtoi vende pune dhe bëri atë që bën, premtoi shëndetësi falas dhe solli… dhe unë them që nëse sot nuk bëhet ndryshimi pastaj faji është i joni”, tha Nazmi Xhepa.

Kreu i opozitës i garantoi se ndryshimi do të vij për të gjithë shqiptarët pa dallim politik, pasi sipas tij, 8 vite vuajtje ka qenë e njëjtë si për demokratët ashtu edhe për socialistët.

“Përgjegjësia tani është e njerëzve, për fëmijët tuaj dhe familjet tuaja dhe unë ju falënderoj! Së pari, besnikërinë më të parë e keni ndaj fëmijëve tuaj, besnikërinë e keni ndaj Shqipërisë. Unë të falënderoj nga zemra që i bashkohesh ndryshimit dhe të garantoj që nuk ta shpërdorojmë besimin e asnjë shqiptari, as socialistëve të ndershëm se e di që mërzia juaj është dyfish më e madhe së ju e keni besuar, keni votuar, keni shpresuar dhe jeni dyfish më të zhgënjyer. Do bëjmë gjithçka që jo vetëm të mos zhgënjeheni, por ndryshimi të vijë për të gjithë. Një popull, një familje, vëllezër dhe motra. Zoti Xhepa, zoti Marku, në radhë të parë dua t’ju them që këtë besim që po investoni te ndryshimi, për mua është përgjegjësi shumë e madhe ndaj jush dhe familjeve tuaja.

Kjo që do të ndodhë me 25 prill nuk bëhet as për PD-në as për PS-në, bëhet për ju, për familjet tuaja. Ju them shpesh dhe jua kam thënë në mbledhje edhe para fushatës demokratëve. Njësoj siç kanë vuajtur demokratët, kanë vuajtur edhe shumica dërrmuese e socialistëve të thjeshtë. Mos kujtoni se kanë festuar. Papunësi, emigracion, çmimin e naftës njësoj e paguajnë, shëndetësi në kolaps, ilaçet e pa rimbursuara, energjinë elektrike, fëmijët në emigracion. Njësoj e kanë pësuar këto 8 vjet edhe socialistët e ndershëm si demokratët dhe vuajtja na ka sjellë bashkë. Tani, le të na sjellë bashkë edhe zgjidhja edhe shpresa edhe ndryshimi. Kështu që, ju falënderoj nga zemra për besimin që keni tek ndryshimi që po vjen. Ju besoj e dini, nuk jeni të vetëm, janë me qindra me mijëra socialistë që po i bashkohen ndryshmit dhe ne ju mirëpresim me krahë hapur sepse një gjë ju premtoj, ndryshimi që do të vijë me 25 prill do të jetë për të gjithë shqiptarët. As unë, as ekipi im nuk do ta ndajë Shqipërinë por do ta bashkojë. Ju faleminderit nga zemra! Numrin 9 me 25 prill, për të gjithë shqiptarët që duan familjet e tyre, duan fëmijët e tyre” – tha Basha.

Në fjalën përshëndetëse para banorëve të Paskuqanit, kryedemokrati tha se vota për numrin 9 më 25 prill do të thotë arsimim cilësor për fëmijët shqiptar, ndalimin e plagës së emigracionit, zgjimin e ekonomisë dhe hapjen e rrugës drejt Bashkimit Europian.

Lulzim Basha: Për tetë vite me radhë kam qenë në rrugët tuaja, në shtëpitë tuaja, në familjet tuaj dhe në sipërmarrjet e kësaj zone. Zonja dhe zotërinj, vëllezër dhe motra të Paskuqanit për tetë vite me radhë kam parë, e kam dëgjuar për vuajtjet dhe dhembjet e prindërve, për pamundësinë e fëmijëve të Paskuqanit. Kemi shkelur derë më derë me një përpjekje mbi njerëzore për ta mbajtur gjallë shpresën, për ti mbajtur këtu fëmijët tanë e fatkeqësisht tetë vite. Tetë vite të gjata, dimri më i gjatë politika që ka kaluar Shqipëria, e ka shkatërruar ekonominë tonë, i ka larguar të rinjtë në emigracion dhe tani po troket në derë me të vetmen ofertë që ky dimër tetë vjeçar të vazhdojë edhe katër vite të tjera. Cila është përgjigja e Paskuqanit? A mundet njeriu që premtoi uljen e taksave për ju dhe i rriti taksat tetë vite me radhë tre vijë dhe t’ju kërkojë edhe katër vite të tjera. A mundet që ai që nënshkroi pak metra që këtej legalizimin e të gjithë shtëpive falas e që sot ka shkatërruar me dhjetëra e ,me mijëra banesa ka larguar fëmijët pesë vjeç me gaz lotsjellës për t’iu hapur rrugë pritjeve të tij të babëzisë të vijë përpara jush dhe të kërkojë edhe katër vite të tjera?

A mundet? Jo, sigurisht që jo dhe kjo është arsyeja sepse nuk përballet dot me shqiptarët. Kjo është arsyeja pse nuk përballet dot me njerëzit. Kjo është arsyeja pse gjithë këto javë dhe këto ditë që i kanë mbetur bredh nëpër Shqipëri vetëm e vetëm që mos ti japë përgjigje pyetjes se çfarë bëre tetë vjet, ku i ke premtimet, ku i ke 300 mijë vendet e punës, ku e gjen shëndetësinë falas, ku i ke legalizimet falas. Kjo është arsyeja e vetme pse refuzon debatin që është e drejta juaj, është e drejtat e çdo qytetari të Evropës, debati politik me kundërshtarin sepse sado që trash zërin prapa kamerave ai është një burracak që nuk e ka mbajtur premtimin e tij dhe ka frikë të përpallet. Ka frikë të përballet me banorët e Paskuqanit, ka frikë përballjen me banorët e Gjirokastrës të Shkodrës, të Korçës e të Durrësit. Ka frikë të përballet me nënat shqiptare të cilëve jua çoji fëmijët në emigracion.

Ai nuk asnjë përgjigje e natyrisht nuk ka asnjë zgjidhje. Kur ke pasur tetë vjet pushtetin dhe nuk ke bërë asgjë si mund të dalësh përpara qytetarëve dhe të kërkosh edhe katër vite të tjera. Jo, kurrë. Shqiptarët janë më të bashkuar se kurrë. Dje në Durrës, sonë në Elbasan dhe tani në Paskuqan kam takuar socialistë të ndershëm, Petritin, Nazmiun , qindra socialistë që po i bashkohen ndryshimit sepse ndryshim kërkon Shqipëria sot, të etur për ndryshim janë jo vetëm banorët e Paskuqanit dhe të Kazmës, janë banorët e Tiranës dhe të Durrësit, të mëdhenj e të vegjël nga jugu në veri. Dhe 25 prilli është dita për ta bërë ndryshimin realitet me votën tuaj.

I drejtohem mijëra socialistëve të ndershëm me të njëjta fjalë që ju drejtova Petrit dhe Nazmiut, me të njëjta fjalë që i jam drejtuar më ç’është e vërteta demokratëve jo tani në fushat për gjithë këto vite. Mos kujtoni, mos kujtoni se ata nuk e ndiejnë vuajtjen dhe dhimbjen që kanë shkaktuar 8 vite dështime. Njësoj si ju edhe ata i përcjellin fëmijët në emigracion, çmimi i naftës është rritur njësoj si për ju ashtu dhe për ata, taksat janë rritur njësoj, papunësia është rritur njësoj, njësoj e ndiejnë vuajtjen një popull i bashkuar nga vuajtja dhe dhimbje 8 viteve dështim. Por tani një popull i bashkuar nga nevoja për ndryshim. Ndryshim do të thotë zgjidhje. Zgjidhjet fillojnë me ekonominë, me punësimin, me arsimin e fëmijëve tanë që ti mundësojnë një punë me pagë dinjitoze këtu [ër të ndalur plagën e emigracionit. Ndryshim do të thotë integrim, hapjen e negociatave me Bashkimin Europian. Ashtu si hoqëm vizat për shqiptarët, ne do ta rihapim rrugën drejtë Bashkimit Europian.

Vota për ndryshim na bashkon të gjithëve si asnjëherë më parë, demokratë, aleancën për ndryshim dhe socialistë të zhgënjyer dyfish sepse ata e besuan dhe votuan dhe sot vuajnë njësoj si të tjerët. Ndaj le ta bëjmë këtë bashkim të madh, një energji të pa ndalshme më 25 prill. Sepse në 25 prill përgjegjësia e ndryshimit është në dorën tuaj. Vetëm ju mund ta sillni ndryshimin duke votuar numrin 9. Vetëm ju mund të mundësoni arsimin e duhur të fëmijëve tuaj dhe një sistem me norma europiane duke votuar numrin 9. Vetëm ju mund të ndalni plagën e emigracionit, për të çliruar energjitë pozitive të ekonomisë, të investitorëve, të sipërmarrësve të vegjël e të mesëm, të investimeve të huaja, duke votuar numrin 9! Vetëm ju mund të hapni rrugën e Europës të bllokuar tash 8 vite duke votuar numrin 9! Shqipëria Fiton! Fitore!