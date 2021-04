“Më 25 prill kapitullon politika e vjetër që mban peng të ardhmen europiane të Shqipërisë”, Kryemadhi: E ftuar tek Sokol Balla për të folur mbi uraganin e ndryshimit!

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, do të jetë mbrëmjen e sotme e ftuara e gazetarit Sokol Balla, në studion e emisionit “Real Story”, në “News 24”.

Këtë gjë e konfirmon vetë Kryemadhi përmes një postimi në “Facebook”, ku thekson se sipas saj, 25 prilli do të jetë dita ku kapitullon përfundimisht politika e vjetër që po mban peng të ardhmen europiane të Shqipërisë.

Ndër të tjera ajo thekson se pikërisht për uraganin e ndryshimit do të bisedojë sot me gazetarin Sokol Balla.

“Në 25 Prill kapitullon përfundimisht politika e vjetër që po mban peng të ardhmen europiane të Shqipërisë. Që po mban peng ekonominë, punësimin, mirëqenien e shqiptarëve. Kjo është koha e të rinjve dhe të rejave në drejtimin e vendit. Kjo është koha e shërbimit me përulje ndaj familjeve shqiptare.

Për uraganin e ndryshimit do të bisedojmë sot me gazetarin Sokol Balla LIVE. Ju ftoj të më ndiqni dhe të bëheni gati. Vala e ndryshimit do të sjellë shpresë dhe frymëmarrje për të gjithë!”, shkruan Kryemadhi.