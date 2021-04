Merkel vaksinohet të premten me AstraZeneca

Kancelarja gjermane, Angela Merkel do të vaksinohet nesër me vanksinën anti-Covid AstraZeneca, bëjnë me dije mediat gjermane.

”Kur të jetë radha ime, unë gjithashtu do të vaksinohem me AstraZeneca”, deklaroi më 31 mars kancelarja gjermane Angela Merkel duke iu përgjigjur një pyetje mbi vaksinimet me AstraZeneca.

“Po, unë do të vaksinohem me vaksinën AstraZeneca”, tha Merkel në një konferencë shtypi. Në Gjermani, vaksina anti-Covid AstraZeneca rekomandohet për persona që janë mbi 60 vjeç.