“Në fundjavë nis vaksinimi i operatorëve turistikë”, Manastirliu: Arsyet pse duhet të votoni PS-në më 25 prill

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, ishte këtë mëngjes në emisionin “Koha për t’u zgjuar”, në News24, ku foli për procesin e vaksinimit dhe fushatën elektorale.

Duke u ndalur te fushata dhe njësia që ajo përfaqëson në Tiranë, Manastirliu u shpreh se është nder dhe krenari të jesh pjesë e skuadrës së PS, për të çuar punët e reformat përpara dhe për të zgjidhur problemet e shqiptarëve.

“Është nder të jesh përfaqësuese e popullit në Kuvendin e Shqipërisë. Unë kandidoj për herë të dytë në Qarkun Tiranë. Të jesh pjesë e skuadrës së Tiranës e PS është nder dhe krenari për gjithë ekipin tonë, për atë që duam të bëjmë, për të çuar punët e reformat përpara dhe për të zgjidhur problemet e shqiptarëve. Unë jam e kënaqur që më është dhënë mundësia, që edhe pse në punë intensive në menaxhimin e pandemisë, të gjejë kohën për të qenë pranë qytetarëve. Çdo takim është bërë nën masat e koronavirusit. Kjo është një kohë e mirë për të bërë bilancet se çfarë kemi bërë dhe çfarë do të bëjmë në mandatin tjetër qeverisës. Por, jetën e qytetarëve nuk e vëmë në rrezik. Organizimi elektoral dhe vendosja në zona të caktuara është në kuadër të një strategjie të bërë nga forca jonë politike. Edhe sikur të mos isha në të njëjtën njësi, unë do bëja të njëjtën gjë, duke qenë pranë qytetarëve”, tha Manastirliu.

Pjesë nga intervista:

Për çfarë krenoheni ju?

Radhiten reforma të rëndësishme, duke nisur nga transformimi i sistemit shëndetësor, reforma në arsim, reforma në drejtësi, por edhe gjithë infrastruktura e përmirësuar.

Çfarë premtoni në mandatin e tretë?

PS vjen me një program të qartë, me një agjendë të konsoliduar të Shqipërisë 2020-2030. Vjen me një plan të qartë, i cili konsolidon bazat për të gjitha reformat e nisura. Ne do të vijojmë me programin e vaksinimit masiv të popullatës. Do vijojmë të transformojmë sistemin shëndetësor, të finalizojmë programin e rindërtimit për të shëruar të gjitha plagët e tërmetit, të krijojmë më shumë mirëqenie për qytetarët.

Çfarë do të bëhet për turizmin?

Ne duam që sezoni turistik të jetë i lehtësuar nga masat, por ne do vijojmë të krijojmë bazat për të vaksinuar të gjithë punonjësit e sistemit të hotelerizmit, në mënyrë që të kemi një sistem sa më të mbrojtur. Kemi një plan konkret me këtë, ne duam ta fillojmë që këtë fundjavë, për të vijuar me vaksinimin masiv të të gjithë atyre që shërbejnë në hoteleri.

Si qëndron situata me vazhdimësinë e vaksinimit?

Ne bazohemi në atë që thonë ekspertët tanë. Duke i nisur nga ekspertët, ne marrim vendim. Deri tani nuk është konfirmuar asnjë shkak-pasojë me vaksina në popullatë. Çdo vendim merret në bazë të shkencës.

A po përdoret vaksinimi për fushatë?

Absolutisht jo. Shëndeti i njerëzve është në majën e piramidave për ne, jeta dhe kujdesi për shëndetin është i pari. Ne do vazhdojmë të mbrojmë sa më shumë jetë njerëzish. Ne do të vijojmë me vaksinimin e +60 dhe me vaksinimin e grupmoshave të rriskuara. Këto ditë përmbyllim vaksinimin e policëve. Gjithashtu mësuesit, që tashmë po finalizohen. Kemi përfunduar mjekët, infermierët e punonjësit e sistemit shëndetësor. Do të vijojmë vaksinimin e gazetarëve dhe operatorëve. Do të vijojmë, ndërkohë, brenda fundjavës, edhe me vaksinimin e të gjithë atyre që shërbejnë në hoteleri, pra operatorët turistikë.

Janë vaksinuar pa radhë kandidatët për deputetë?

I gjithë procesi është menaxhuar nga mjeku i familjes. Janë këta të fundit që përcaktojnë radhë te qytetarëve, që duhet të kryejnë vaksinën. Ndaj bëj apel për ata që iu ka ardhur mosha dhe që nuk janë kontaktuar nga mjeku i familjes, që të aplikojnë për vaksinën. Kemi vendosur mjekun e familjes në qendër, sepse ai disponon gjithë të dhënat për qytetarët dhe vlerëson se kush duhet përfshirë i pari.

Si ju kanë pritur pensionistët?

Buzëqeshja e gjyshërve është rikthyer pas një viti në tension. Që kur ka filluar vaksinimi i gjyshërve, ka një dritë shprese në sytë e tyre. Ata e kanë përjetuar më shumë këtë situatë, sepse ju është dashur të rrinë larg familjarëve të tyre. Ka qenë grupi që është kujdesur shumë. Fushata e vaksinimit që tani ka nisur dhe nuk ndalet do të ofrojë shpresë për ta.

Po shpresë për rritjen e pensionit do të ofrojë?

Në programin tonë është e prekshme. Është konsoliduar gjithë paketa e mbështetjes me pension për gjyshërit e gjyshet. Por jo vetë pension, por edhe bonus në fundvit, ku ne kemi thënë që do ta dyfishojmë.

A keni një mesazh për elektoratin tuaj?

Dita 25 prill nuk është thjesht një ditë për të zgjedhur një qeveri, por është dita për t’i dhënë besimin një ekipi, që do të çojë përpara punët e Shqipërisë, projektet dhe reformat, dhe vetëm ekipi i PS, skuadra e saj, kryeministri Rama, mund të ndërtojë të ardhmen e fëmijëve tanë, mund të ndërtojë Shqipërinë që ne duam.