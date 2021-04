Vaksina ruse tashmë prodhohen pranë Shqipërisë

Sputnik V tashmë do të prodhohet edhe në Serbi. Vendi ballkanik do të bëhet dhe i pari në Europë që do të prodhojë vaksina ruse të Sputnik V.

Deri më sot vaksina ruse prodhohej vetëm në Rusi dhe Bjellorusi, kurse tashmë do të prodhohet edhe shumë afër Shqipërisë, në Serbi.

Këtë e ka konfirmuar Drejtori i Fondit Direkt të Investimeve në Rusi që është edhe financues i vaksinës Sputnik V.

Nga Serbia pohojnë se prodhimi i Sputnik V në vendin e tyre fillon më 20 maj. Kujtojmë se edhe Shqipëria ka pranuar vaksina Sputnik V, pavarësisht se nuk është certifikuar apo pranuar nga BE.