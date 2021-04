Basha thirrje socialistëve: Ejani bashkohuni në marshimin tonë drejt ndryshimit. Rreziku më i madh për Shqipërinë, një mandat i tretë për Ramën

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha iu ka bërë thirrje socialistëve që t’i bashkohen marshimit drejt ndryshimit, duke mbështetur kështu PD-në.

Kreu i PD-së nga Ndroqi i Tiranës tha se rreziku më i madh për Shqipërinë është një mandat i tretë për Edi Ramën.

“Ky është vendi ynë, i shqiptarëve, që presin BE. Ne jemi një familje. Një popull, një komb. Sot ka një thirrje për socialistet dhe socialistët e ndershëm, për mbështetësit e PS në vitet e kaluara të cilët i takoj ditë për ditë tek vijnë e bashkohen me ndryshimin. Por edhe ata të cilët me zemrat e tyre e dinë se nuk mund të vazhdohet më kështu. Ju jeni vëllezërit dhe motrat tona, ne jemi një familje.

Ju keni vuajtur të njëjtat sfida, keni të njëjtat shpresa e dëshira për fëmijët tuaj, për familjet tuaja, ndaj ju ftojmë ejani bashkohuni në marshimin tonë drejt ndryshimit. Ndryshimi i vërtetë që do të bëjë të mundur vende pune, ulje të kostos së jetesës. Tani që e ka kuptuar që ka humbur kërkon që të bëhet pjesë e qeverisës së aleancës për ndryshim.

Përgjigja ime është jo. Sepse siç e ja thënë dikur vetë; kur ke pasur 8 vite dhe ske arritur dot ato që ke premtuar, si arrin dot për 4 vite të tjera. Sot shqiptarët e dinë, se rreziku i vërtet, rreziku më i madh për familjet tona, për shqiptarët, është një mandat i tretë për Edi Ramën, Ndaj të bëhemi bashkë të gjithë, për ndryshimin.”, tha Basha.