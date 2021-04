“Çfarë është për ty Flori Mumajesi?” Ja si përgjigjet këngëtarja e njohur

Që Flori Mumajesi dhe Fifi janë shokë këtë gjë arrijmë ta kuptojmë më së miri nga mbështetja që i japin njëri-tjetrin në lidhje me projektet e tyre muzikore. Mirëpo, është përfolur se dyshja ishin dhe në një lidhje, dhe aludimet vijuan për muaj me radhë dhe herë pas here i nxitnin edhe vetë këngëtarët.

Së fundmi, Fifi ka realizuar një bisedë virtual me ndjekësit në “Instagram”, ku nuk kanë munguar pyetjet rreth këngëtarit Mumajesi. “Çfarë është për ty Flori Mumajesi?”, pyeti ndjekësi, të cilit i është përgjigjur: “Pika e dobët!”, duke i habitur të gjithë me përgjigjen.