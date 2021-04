Rama: Kodheli një super kinge. Në rininë e hershme, gjuaja kosha për t’i rënë në sy

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama teksa ka komentuar me radhë kandidatet për deputete të PS në Tiranë, ndërsa u ndalur tek Mimi Kodheli. Rama thotë se me Kodhelin ka pasur njohje të vjetër, prej prindërve, teksa shton se ishte një super kinge me flokët e gjata, dhe ai për t’i rënë në sy gjuante kosha për të treguar sa bukur i bënte.

‘’Mimi është këtu sot pas një rruge shumë të gjatë, qysh nga koha kur kishim një lidhje të largët në kohë të largët për shkak të prindërve. Unë isha i vogël kur prindërit vinin për vizitë tek shtëpia, ishte një super kinge, që kur futen në jetën e një pubertari krijojnë fantazira.

Kishim një fushë basketbolli poshtë pallatit, dhe Mimi vinte dhe unë gjuaja koshat që të tregoja sa bukur i bëja. Po vetëm këtu, asgjë më shumë. Pastaj Mimi punonte në sektorin bankar, dhe edhi me mua në Bashkinë e Tiranës. Pjesën tjetër e dini. Ajo është këtu për një arsye.’’- tha Rama.