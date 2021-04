8 ushqime që rrisin akthin, dhe me çfarë t’i zëvendësoni

Ju jeni çfarë hani. Por edhe nëse përpiqeni të ushqeheni shëndetshëm, ju mund të zgjidhni ushqime që mund t’ju bëjnë akoma më të shqetësuar. Më poshtë ne do ju tregojmë se cilt janë këto ushqime dhe me çfarë t’i zëvendësoni.

Lëngu i frutave

Lëngu i frutave mund të duket si një pije e shëndetshme në fillim, por frutat kanë diçka të rëndësishme që lëngu nuk e mban: fibrat. Fibrat ju ngopin dhe ngadalësojnë punën e gjakut për të prodhuar energji. Pa fibra, lëngu mund t’ju japë një nxitim sheqeri, i cili mund të shkaktojë djegie. Gjithashtu mund t’ju lërë të uritur dhe të zemëruar. Më mirë të pini ujë sesa të hani fruta.

Pijet me gaz

Pijet me gaz janë shumë të pashëndetshme dhe duke mos i konsumuar mund të shmangni depresionin. Kafeina e gjendur në to lidhet gjithashtu me ankthin. Pini ujë me gaz në vend të tyre.

Buka e bardhë

Përpiquni të shmangni ngrënien e bukës së bardhë. Mielli i bardhë i përpunuar shndërrohet në sheqer në gjak, që ju bën të keni djegie. Në vend të tyre provoni të hani drithëra ose bollgur.

Petullat

Petullat janë një nga ushqimet kryesore të mëngjesit. Ato janë të shijshme, por gjithashtu nxisin ankthin dhe depresionin. Ato janë të mbushura me yndyrna, miell të bardhë dhe shumë sheqer, me shumë pak fibra. Në vend të tyre, hani çokollatë të zezë.

Ketchupi

Ketchupi është i mbushur me shumë sheqer dhe ëmbëlsuesit e tyre artificialë lidhen gjithashtu me ankthin dhe depresionin. Provoni të gatuani me domate të freskëta dhe të bëni salcë me to.

Salcë soje

Nëse jeni të ndjeshëm ndaj glutenit, ushqimet që e kanë atë mund t’ju japin ankth ose depresion. Nëse dëshironi të shtoni pak aromë të lehtë në ushqimin tuaj, vaji i ullirit mund të shërbejë si një alternativë e shëndetshme.

Proshuta

Fatkeqësisht, natriumi i tyre nuk është i mirë për mirëqenien tuaj mendore ose fizike. Peshku, veçanërisht salmoni, mund t’ju ndihmojnë të relaksoheni dhe të mbani nivelet e stresit të ulëta.

Pula e skuqur

Mishi i pulës së skuqur, dhe shumica e ushqimeve të skuqura në përgjithësi, kanë yndyrna jo të shëndetshme që kundërshtojnë të mirat që mund të merrni nga mishi. Në vend të saj mund të hani gjeldeti. Triptofani i tij është i njohur për qetësimin e ankthit.