Kryemadhi: Këngën më të bukur Gjirokastrës do t’ja thurin të rinjtë me votën masive për ndryshim

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka publikuar pamje nga takimet elektorale në Gjirokastër, ndërsa thekson se LSI është mbështetje për një parti vërtetë të majtë dhe se nuk i braktis njerëzit, siç bëri sipas saj Rilindja.

Përmes një postimi në “Facebook”, Kryemadhi shprehet se “këngën më të bukur Gjirokastrës do t’ja thurin të rinjtë dhe të rejat e saj, qytetarët e saj, me votën masive për ndryshim në 25 Prill”.

Postimi i plotë:

Vota për LSI është mbështetje për një parti vërtetë të majtë, që nuk i harron premtimet dhe nuk i braktis njerëzit, siç Rilindja ka bërë me gjirokastritët. Këngën më të bukur Gjirokastrës do t’ja thurin të rinjtë dhe të rejat e saj, qytetarët e saj, me votën masive për ndryshim në 25 Prill, për nr. 6. Fitorja po vjen dhe atmosfera e saj ndihet nga jugu në veri. #VOTO6 #VOTOLSI