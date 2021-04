Qeveria e Kosovës ka miratuar masa të reja anti-Covid. Nga e hëna do të ndryshojë orari i lëvizjes, me një kufizim vetëm nga ora 22:30 deri në 5 të mëngjesit.Po ashtu do të rihapen lokalet, hotelet, qendrat tregtare dhe restorantet (gastronomia).

Më 7 prill në Kosovë hynë masat e reja shtrënguese ku disa prej subjekteve të mësipërme iu ndalua hapja, por duket se në Kosovë do të ketë një rihapje.