Tetë simptoma që nuk duhet t’i injoroni edhe nëse keni kaluar Covid-19

Nëse dikush ka qenë i infektuar me koronavirus ose nuk ka qenë kurrë i sëmurë, ekspertët shpjegojnë se ekzistojnë disa simptoma të vazhdueshme që mund të zbulojnë nëse dikush ka qenë i sëmurë në muajt e fundit.Tre simptomat kryesore të COVID-19 janë kollë e vazhdueshme , ethe dhe humbje e nuhatjes .

Megjithatë, ka simptoma të tjera që njerëzit që kanë kontraktuar koronavirus gjatë vitit të kaluar kanë raportuar, duke përfshirë dhimbje koke, humbje flokësh dhe lodhje.

Këto janë simptoma të të ashtuquajturës “COVID-19 i gjatë”, të cilat shpesh shoqërohen dhe me probleme të tjera të bezdisshme.

Pra, cilat shenja duhet t’i dimë?

Dhimbje barku

Një studim i botuar në Revistën Amerikane të Gastroenterologjisë zbuloi se shumë pacientë me COVID-19 kishin probleme me stomakun, me ekspertë që raportuan se 48% e njerëzve të infektuar në provincën Hubei të Kinës kishin diarre.

Studimi shqyrtoi 204 pacientë dhe gjithashtu zbuloi se 3.9% e tyre kishin të vjella dhe 1.9% kishin dhimbje barku.

Në përgjithësi, më shumë se 50% e pacientëve kishin përjetuar një formë të problemeve të tretjes pas infeksionit me koronavirus.

Lodhja

Një studim amerikan zbuloi se rreth 50% e pacientëve me COVID-19 përjetuan lodhje të rëndë.

Gati gjashtë në 10 njerëz vuajnë nga lodhja ekstreme pas rikuperimit, dhe disa e përjetojnë këtë problem edhe 100 ditë pas sëmundjes së tyre.

Shumë studime kanë zbuluar se lodhja është simptoma më e zakonshme dhe e vazhdueshme e COVID-19, e cila në shumë raste i ngjan sindromës së lodhjes kronike.

Gulçim

Dështimi i frymëmarrjes u gjet në ¼ njerëzit që mbijetuan COVID-19 në Shtetet e Bashkuara, deri në 100 ditë pas infektimit. Për më tepër, u regjistrua një ulje prej 10% e funksionit pulmonar.

Gulçimi është një tregues i koronavirusit, prandaj shumë pacientë me shtame të forta të virusit kanë nevojë për mbështetje mekanike të frymëmarrjes pasi virusi sulmon mushkëritë .

Çrregullimet mendore

Shumë pacientë me COVID-19 afatgjatë kanë vështirësi në përqendrim dhe mendim, dhe disa kanë përjetuar humbje të kujtesës afatshkurtër si rezultat i infeksionit të koronavirusit.

Një studim i fundit zbuloi se 44% e pacientëve vuanin nga çrregullimi i mungesës së vëmendjes, i cili mund të jetë për shkak të faktit se virusi ndikon në furnizimin e trurit dhe oksigjenit.

Sytë e kuq ose të thatë

Kolegji i Optometristëve shpjegoi se çdo infeksion i rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, siç është COVID-19, mund të shkaktojë konjuktivit viral.

Ekspertët thonë se ky është një ndërlikim i vogël i virusit dhe jo një nga shkaqet kryesore, “megjithatë nuk ka gjasa që një person të zhvillojë konjuktivit viral si një simptomë e sëmundjes pa simptomat shoqëruese të etheve ose kollës së vazhdueshme”.

Kollitja

Dihet se kolla e vazhdueshme është një simptomë kryesore e COVID-19.

Për shumë njerëz që vuajnë nga alergjitë ose tashmë kanë një kollë, është e vështirë të dallosh se çfarë i detyrohet kësaj, prandaj mjeku Dr. Sarah Jarvis shpjegon se kolla e koronavirusit është:

E pashembullt (ose ndryshe nga kolla klasike ose kolla)

2.E vazhdueshëm, sikur diçka është “kapur” në fyt

E qëndrueshme, të paktën për gjysmë dite E thatë, pa gëlbazë. Humbja e shijes dhe erë

Humbja e shije dhe nuhatjes është një tjetër simptomë kryesor i koronavirusi, e cila është shtuar në listën majin e kaluar.

“Megjithëse disa njerëz nuk përjetojnë humbje, ata vërejnë ndryshime në shije. “Ata shpesh përshkruajnë një shije metalike ose një erë të çuditshme që del nga trupi i tyre”, thotë profesori Tim Spector.

Sipas Shoqatës Britanike të Otolaringologjisë, kjo simptomë mund të jetë për shkak të faktit se virusi neutralizon qelizat e hundës dhe gojës, pasi të dhënat tregojnë se pika e hyrjes së koronavirusit në trup janë sytë, hunda dhe goja .

Ethet

Një tjetër çelës për diagnostikimin e COVID-19 janë ethet, përkatësisht temperatura e trupit mbi 38C.

Pra, nëse ndiheni të nxehtë, është e mundur që të jeni infektuar me COVID-19, prandaj duhet të kontrolloheni menjëherë përmes një testi diagnostikues.