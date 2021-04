4 shenjat e horoskopit që “lulëzojnë” kur janë jashtë një lidhjeje

Shumica e njerëzve besojnë thellë në doktrinën e çiftëzimit. Kjo do të thotë, nëse keni një partner dhe jeni i martuar, qoftë jashtë ose brenda martesës, atëherë konsideroheni si një person “i plotë” dhe kryesisht nuk i përkisni kategorisë së beqarëve. Të gjitha mirë deri më tani. Askush nuk mund ta mohojë nevojën që të gjithë të gjejnë përputhjen e tyre. Por hulumtimet kanë treguar se të ashtuquajturit beqarë kanë disa përparësi ndaj çifteve, të cilat nuk mund të diskutohen.

Në të vërtetë, sezoni kur jeni vetëm mund të provojë të jetë një nga më të përmbushurit dhe më kreativët në jetën tuaj. Është koha kur keni lirinë për të bërë çfarë të doni, kur të doni. Ju gjithashtu keni mundësinë të njihni veten në një mënyrë që kurrë nuk do të mund të ishit në një lidhje. Është koha kur ndieni se ju ofrohen të gjitha mundësitë që ekzistojnë në tokë dhe ju mund të zgjidhni.

Teorikisht, të gjithë mund të përjetojnë diçka të ngjashme. Kjo është, një periudhë kohe, para ose pas një marrëdhënieje, gjatë së cilës ata do të kenë mundësinë të përjetojnë përvoja që vetëm një person i vetëm mund t’i përjetojë. Astrologjikisht, është vërejtur se ka disa shenja të zodiakut që kanë një tërheqje më të madhe për jetën e vetmuar se të tjerët. Këto shenja të zodiakut nuk kanë përjashtuar nga zgjedhjet e tyre dashurinë ose jetën shoqërore, vetëm kur ata janë jashtë një lidhje , potenciali i tyre shpërthen dhe karakteri i tyre merr shprehjen e tij më të mirëfilltë.

VIRGJËRESHA

Mund të bëjë kaq shumë gjëra!

Një Virgjëreshë ka kaq shumë punë në listë dhe kaq shumë plane në mendje, sa ka shumë të ngjarë që ai të shijojë rrethanën e lumtur të të qenit vetëm. Pa një marrëdhënie për t’u shqetësuar, është shumë më lehtë të përmbushësh të gjitha qëllimet e tua. Ai mund të ngrihet në 6 të mëngjesit për të bërë yoga ose vrapim dhe pastaj të fillojë një bandë aktivitetesh që do t’i marrin gjatë gjithë ditës. A ka Virgjëresha kohë për të qëndruar zgjuar deri në mëngjes dhe të pëshpërisë fjalë të ëmbla në veshin e të dashurit të tij/saj? Për të mos përmendur faktin që ai/ajo është aq i vështirë në zgjedhjen e partnerit të tij/saj të ardhshëm, saqë askush nuk është aq i mirë sa të ketë miratimin e tij/saj absolut.

SHIGJETARI

Ai do të bëjë gjithçka që dëshiron, pa asnjë kufizim!

Shigjetari nga natyra gjithmonë i ka sytë në aventurën e radhës, kështu që të jesh i “lidhur” në një marrëdhënie nuk tingëllon si ideja më tërheqëse. Ne nuk duam të themi se ai nuk është një shenjë romantike, ai është thjesht një frymë aq e lirë sa që në të vërtetë nuk ndjen nevojën ose dëshirën për të sakrifikuar jetën e tij aventureske dhe pikante për hir të një marrëdhënieje. Ai preferon të takojë turma njerëzish interesantë, të udhëtojë në cepat më të largëta të globit dhe të ketë fleksibilitetin për të qenë i disponueshëm për eksplorime spontane kudo që të krijohet mundësia.

UJORI

Nëse do të kishte mundësi, ai do të ishte i lirë dhe i pavarur përgjithmonë!

Pavarësisht se shqetësohet se si do të përshtatet në botën e dikujt tjetër, një Ujor është më i interesuar se si një partner i mundshëm dhe i mundshëm do të futet në botën e tij. Ai është një shenjë shumë e pavarur, e sinqertë me veten e tij dhe aq unike sa nuk do të ndryshonte për asgjë ose për askënd. Ai e di që në shumicën e marrëdhënieve do të duhet të sakrifikosh gjëra dhe se do të duhet të heqësh dorë nga disa pjesë të vetes. Ai thjesht nuk i intereson. Në mendjen e tij, marrëdhënia e duhur do të vijë një ditë dhe pastaj gjithçka do të ketë kuptim. Në ndërkohë, ai është absolutisht i kënaqur me kompaninë e tij!

PESHQIT

Ai gjen rastin të lidhet me botën e tij të brendshme!

Ndoshta është një befasi që një shenjë kaq e ëmbël dhe emocionale si Peshqit ëndërrimtar nuk e ka problem të mbetet pa lidhje. Si personazh, ai padyshim tërheq histori romance dhe dashurie në mënyrën se si lulet tërheqin bletët. Por në kohën kur një lidhje dashurie fillon ta mbytë, një Peshq tashmë ka marrë rrugën e daljes. Për të funksionuar siç duhet përsëri, ju duhet qetësi, pak izolim dhe paqe. Imagjinata e tij është aq e gjallë dhe intensive sa që ai preferon të ketë kohë të lirë të pafund për ta shijuar atë. Me fjalë të tjera, Peshqit duan të jenë të dashuruar me dikë, por bota e tyre është aq e bukur sa ata lehtë mund ta gjejnë dashurinë kudo.