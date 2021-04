Grida Duma flet pas incidentit në Kavajë: Ngjarja për motive politike. Autorët, përfaqësues të policisë bashkiake

Kandidatja e PD-së Grida Duma ka folur për “News24’ në lidhje me incidentin që ndodhi sot në Kavajë, ku u plagos sekretari i PD-së për këtë qytet, Bledar Okshtuni.

Duma dënoi ngjarjen e rëndë, ndërsa akuzoi 3 autorët e dyshuar, se janë aktivistë të PS-së. Mes të tjerash Duma tha se PD nuk do ta lërë me kaq këtë çështje. Duma tha se prej agresorë janë përfaqësues të policisë bashkiake, Markel Shtylla, Dorian Troplini. Ndërkohë autori i plagosjes dyshohet se është Ndriçim Jonuzi.

“Është në mbrëmje e trishtë për Shqipërinë, për demokracinë. Kjo nuk është më mënyrë më e mirë që duhet të zhvillohen zgjedhjet. Rama e ka humbur drejtimin prej 8 vitesh. Tani që e ka kuptuar humbjen, shkon në dhunë. Ne nuk do ta lëmë në heshtje, këtë ngjarje të rëndë të plagosjes së sekretarit të PD-së për Kavajën.

Jemi në shtabin 4-5 në Kavajë. Incidenti, aksidenti dhe goditja, janë të gjithë me arsye politike. 3 personat e përfshirë në krim, janë të përfshirë me PS. I njohim padiskutim. Nga çasti në çast presim zotin Basha. I plagosuri është një djalë i një familje pishtar i Demokracisë. Tre persona hynë brenda, dhe djali ishte ulur në karrige. S’më lejohet që të futem brenda. Dyert janë të mbyllura. Pak më parë e pash situatën. Bledar Okshtuni i plagosur. Është një ngjarje e rëndë. Për sa kohë që përfshihen policë bashkiakë, kjo ngjarje s’kalohet lehtë. Pse mendoni ju se ka frikë Rama që po humb?! Ka frikë se po humb. S’di që të përballojë humbjen. Në ngjarje i përfshirë drejtori i policisë, Rama s’po mban dot në kontroll humbjen. Kanë frikë se po humbin. Identitetet e personave të përfshirë në ngjarje është edhe drejtori i policisë Markel Shtylla dhe drejtori Rama s’po mban në kontroll dot humbjen. Kanë krijuar pretekst, hiq makinën ose jo, me dy përfaqësues policie. Rama e kupton se i ka ardhur fundi dhe bën të tilla trazira. Njerëzit nuk e pranojnë këtë sfidë të dhunës. Nuk kemi për të kaluar thjesht.”, tha Duma.