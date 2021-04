Ish-anëtari i OTR habit me deklaratën: Sherri mes Mato Lales dhe Noizy-t i sajuar për marketing

Ish-anëtari i grupit OTR, reperi Blazer i ftuar në emisionin “Expuls”, foli ndër të tjera rreth situatës së krijuar mes Noizy-t dhe Mato Lales. Duke folur për sherrin e bujshëm mes dyshes, Blazer u shpreh se ky sherr është i sajuar për markerting.

“As nuk me intereson fare! Më duket terësisht i sajuar për marketing”– u shpreh ai.

Kujtojmë se, Mato Lale publikoi këngën e tij më të fundit “Resto”, që ishte një “diss” për Noizy-n. Mes rreshtave ai përmend edhe mikun më të mirë të Noizy-t, Varrosin. “Edhe Varrosin që me demek e ke si vëlla, edhe Varrosin e ke lon me jetu në shtëpi me qera”, shprehet Mato Lale në këngë.