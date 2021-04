Mbyllet spitali COVID-3, gazetari: Situata më e mirë se në shtator

Rënia e numrit të infektimeve ka çuar në mbylljen e përkohshme të spitalit COVID-3 në kryeqytet. Gazetari Erion Skëndaj, raporton se 20 pacientët e fundit që ndodheshin në këtë godinë, janë vendosur në spitalin COVID-1, QSUT.

Skëndaj shprehet se aktualisht në dy spitalet COVID, 1 dhe 2, në Tiranë janë të shtruar 100 pacientë, ndërsa në rang vendi, pra, përfshirë edhe spitalet e Durrësit, Shkodrës, janë gjithsej 170 pacientë të shtruar.

Gjatë 24 orëve të fundit sipas gazetarit në të dy spitalet janë paraqitur vetëm 5 urgjenca mjekësore, ndërsa raporti për të infektuarit është i tillë: 1 i infektuar në 18 teste.

Ndër të tjera raportohet se situata aktuale e pandemisë në vend paraqitet më e mirë se në shtator, ku vendi në atë periudhë nuk kishte orë policore dhe vendosjen e maskave mbrojtëse me detyrim.

Mësohet se spitalet COVID-3 dhe COVID-4 nuk do të mbyllen përfundimisht, por do të qëndrojnë në gatishmëri nëse vendi përballet me ndonjë valë tjetër infeksionesh.