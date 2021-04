Kur kanë mbetur më pak se një javë nga zgjedhjet e 25 Prillit, situate politike është bërë akoma edhe më e nxehtë.

E në një kohë kur deklaratat janë të shumta, apo të tjerë që nxitojnë të nxjerrin sondazhe, një pjese tjetër I ka kushtuar një vëmendje meme.

Kështu një foto e Vuçit me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, është shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale, ndërsa është kthyer në meme.

“Po tani që do ikësh me kë do ta ndaj Kosovën unë”?