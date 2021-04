“Shqiponjat do shpartallojnë sorrat”, Meta: Fuks-shteti ka përfunduar njëherë e mirë, më 25 prill referendumi do të triumfojë

Presidenti Ilir Meta në një konferencë të jashtëzakonshme për mediat, deklaroi se më 25 prill, shqiponjat do të shpartallojnë sorrat.

Meta thekson se fuks-shteti ka përfunduar njëherë e mirë, duke shtuar se më 25 prill, referendumi do të triumfojë.

“Aeroporti i Kukësit u bë me lekët e Emiratat e Bashkuara Arabe dhe i pari që është ulur atje ka qenë princi i Kurorës. Lajme të tjera do ketë në orët në vijim. Fuks-shteti ka përfunduar njëherë e mirë. Shteti i së drejtës do të fitojë në vend. Mos lejoni kuislingët që t’ju uzurpojnë. Të dashur dibranë, tregoni se jeni raca e Elez Isufit e nuk iu blen askush. Të gjithë të ecim më 25 prill.

Referendumi do të triumfojë. Le të mërziten armiqtë e Shqipërisë. Të mbash me rrogë 10 mijë patronazhistë dhe humben vende pune, ky është kulmi i poshtërsisë dhe armiqësisë ndaj atdheut. Nuk është thashethem, kur i hyn tjetrit në shtrat. Do mbrojmë gjuhën shqipe. Jemi shqiponja, nuk jemi sorra. Shqiponjat do shpartallojnë sorrat”, deklaroi Meta.