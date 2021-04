Zgjedhjet/ Çuçi i jep porositë drejtuesve të Policisë: Mos u intimidoni nga asnjë forcë politike, qoftë PS! Mos kurseni askënd për shit-blerjen e votës, dua rezultate

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi ka zhvilluar një konferencë online me drejtuesit qëndrorë e vendorë të Policisë së Shtetit lidhur me zgjedhjet e 25 prillit.

Çuçi ka kërkuar qartë rezultate për fenomenin e shit-blerjes së votës, madje ka theksuar se këtë pjesë e ka merak dhe ka kërkuar rezultate.

Ai thotë se javën e fundit të zgjedhjeve ky fenomen intensifikohet dhe ai kërkon nga Policia të kapë autorët në flagrancë dhe të dokumentojë rastet me prova.

Po ashtu Çuçi ka kërkuar nga policët mos intimidohen nga asnjë forcë politike, qoftë edhe Partia Socialiste që është në pushtet.

”Barra është e rëndë, në kuptimin duhet të ruani një standard të mirë të Policisë në lidhje me zgjedhjet. Të paktën në zgjedhjet e fundit, raportet e OSBE e kanë vlerësuar Policinë për gjithë rolin që ka luajtur në mbarëvajtjen e zgjedhjeve. Keni një përgjegjësi për të mbajtur një standard që është arritur. Duket sikur kanë shkuar mirë, s’ekmi pasur probleme edhe gjëra të vogla kemi arritur t’i menaxhoni me profesionalizëm. Do donim të shtonim pak rolin proaktiv, sidomos për krimet zgjedhore. Nëse ne arrijmë të kemi disa raste të dokumentuara të faktuara, për fenomenin e shit-blerjes së votës do ishte shumë mirë, i kemi të gjitha mundësitë. Personazhet që veprojnë në këto situata dihen zakonisht.

Gjithashtu ju lutem shumë mos u intimidoni nga asnjë forcë politike, qoftë PS. Është në nderin dhe dinjitetin të jemi sa më neutralë në këtë proces. Sigurisht politika të bën pis, unë e di shumë mirë që për të arritur qëllimet etyre politikanët sulmojnë institucionet kur shohin dhe mendojnë se mund t’i krijojnë ca kredo politike. Mos u intimidoni. Të jeni profesionistë edhe në reagime. Për reagimet duhet linjë e përqëndruar. Dhe duhet që të veprojmë pak më shumë në mënyrë proaktive, me gjithë instrumentat për të gurmuar, e kapur në flagrancë njerëz që bëjmë krime elektorale.

Këtë javë rritet shumë intensiteti për krime elektorale, sidomos shit-blerjen e votës, e kam shumë merak, dua rezultate. Policia ka eksperiencë në këtë fushë, ka rrjetin, mos kurseni askënd. Duhet që në këtë javë të kemi gatishmëri të plotë e angazhim sepse duhet të rruajmë një standard që është krijuar. Është një nga gjërat më pozitive që kemi pasur në zgjedhje e fundit.”- tha Çuçi.