145 mijë vaksinat e Pfizer / “Shqipëria siguron dozën e dytë më të madhe”, Rama: Gjithologët herë tjetër të mos gjykojnë

145 mijë doza janë siguruar nga kontrata e Bashkimit Europian me 6 vendet e rajonit për vaksinat Pfizer që BE do të shpërndajë në rajon. Kryeministri Edi Rama shkruan në “Facebook” se kjo është doza e dytë më e madhe nga kontrata e BE me 6 vendet e rajonit për vaksinat Pfizer.

Gjithashtu kryeministri Edi Rama nëpërmjet një statusi ka falënderuar Komisionin Europian, Presidenten Von der Leyen, komisionarin Varheley dhe ambasadorin Soreca për mbështetjen që i kanë dhënë Shqipërisë në këtë situatë të vështirë pandemi.

Mesazhi i Ramës:

Shqipëria siguron dozën e dytë më të madhe nga kontrata e Bashkimit Europian me 6 vendet e rajonit për vaksinat Pfizer që BE do të shpërndajë në rajon

Plot 145 mijë vaksina nga 651 mijë gjithsej për Ballkanin Perëndimor, do t’i marrë Shqipëria, kështu që herë tjetër mos të nxitohen analistêt gjithologë dhe politikanët llogjellogë, kur gjykojnë qëndrimet e mia ndaj BE, në emër të popullit shqiptar

Shumë faleminderit Komisionit Europian, Presidentes Von der Leyen, Komisionerit Varheley dhe ambasadorit Soreca, që e dēgjuan, repsektuan e përsëri po e ndihmojnë Shqipërinë, si miq të çmuar të këtij populli.