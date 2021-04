“Famën e more nga Mozzik”, ja si reagon Getinjo ndaj mesazhit të ndjekësit

Reperi i njohur, Getinjo është një ndër artistë më të preferuar të rrymës rep në vendin tonë. Ai është mjaft aktiv në rrjetet sociale, ku herë pas herë ndan me ndjekësit e tij detaje nga jeta profesionale dhe ajo private.

Megjithatë ka dhe nga ata që mendojnë se Getinjo ka marrë famë pikërisht prej Mozzik. Një ndjekës i ka shkruar Getinjos një mesazh ofendues, përmes të cilit e kritikon për mënyrën se si sillet me fansat.

“Ekstrem more porsnjak ti, deri dje m*** në b*** s’ke pas ta ka ngrit famën Mozzik e tash ke met ti me ul njerëzit poshtë. Turp me të ardh, prej fansave e ke arritur këtë famë e ti u bone me ul fansat. Deri dje muzika të lodhta ke kënduar shtatzënija ajo kjo e tash u bone ti me i ul njerëzit që deri dje ti kon në atë pozitë”, ka shkruar reperi.

Getinjo nuk i ka kursyer disa thumba në përgjigjen e tij për ndjekësin. “Hahahah çfarë njerëz ka. Mushnu mend… alfabet për çdo analfabet”, ka shkruar Getinjo në vijim.