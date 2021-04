Manastirliu: S’gënjejmë me shifrat e vaksinimeve, vijojmë me ritme të shpejta

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu deklaroi se deri më tani Shqipëria renditet e para në rajon për numrin e vaksinimeve.

E ftuar në emisionin “Real Story” në ‘News24’ Manastirliu theksoi se do të vijohet me ritme të shpejta, ndërsa shtoi se të tjera doza vaksinash pritet që të vijnë javët në vijim dhe në muajin maj.

“Kur themi 35 mijë, numërojmë vaksinimet. Fushata e vaksinimit po ecën me ritme të shpejta. Jemi vendosur që të intensifikojmë këtë proces. Kjo është arritur në saj të punës kolosale. De më tani shumë vende të rajonit janë duke ecur me ritme të ulëta. Ne jemi përgatitur dhe e kemi treguar se jemi duke ecur me ritme të shpejta. Sa më shpejt vaksinon, aq më shpesh ul ritmin e infektimeve.

Ne flasim me të dhënat e vaksinimit. Kemi vaksinuar 10 % të numrit total të vaksinimit duke iu referuar popullatës. S’kemi se si të gënjejmë me këto shifra. Ritmet e vaksinimit janë të shpejta. Por duke qenë se përpjekjet tona kanë qenë maksimale, dhe deri më tani janë rreth 700 mijë doza vaksinash që kanë hyrë në Shqipëri deri në ditën e djeshme. Do vijojnë të kemi dhe vaksina të tjera në javët në vijim. Ndaj jemi lehtësi për të ecur me procesin e vaksinimit. Ne do të vijojmë kalanderin e vaksinimit dhe dozat që do të vijnë, ku nga maji priten rreth 40 mijë doza. Do zgjerojmë edhe kategorinë e riskut.”, tha Manastirliu.