Nga Elmaz Sherifi

Kryetarin e Partise dhe kryepatronazhistin e lane nervat qe ne pyetjen e dyte, nga pese pyetje qe do i bente Babaramo.

Perse u dorezua aq shpejt, i “palodhuri”, pune pa mbaruari, kryepatronazhisti dhe specja e vecante politike qe ka tete vjet qe sundon e nuk qeveris ?

U largua nga studio, si askush me pare, duke bere gjeste si aktor pantomime.

Iku me goje te kycur, u be memec ! Perse ? Pergjegjen jepeni ju miq !