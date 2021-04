Bashkëpunimi me Bashën, Rama: I qëndroj ftesës ndaj liderit demokrat

Kryeministri Edi Rama, i ftuar në emisionin “Real Story” në “News 24” deklaroi se më 25 prill, PS do të fitojë 74 deri 78 mandate.





Rama nënvizoi se lideri i PD-së ka karakter të dobët, dhe është vënë në shërbim të projektit të Berishës, teksa shton se ftesa e tij për bashkëpunim me Bashën qëndron.

“Akuzat e ngritura në Kavajë ishte kthim mbrapa, ishte dalje në origjinë. Ishte ilustrim i shprehjes ujku qimen e ndërron, por zakonin s’e harron. Lulzim Basha nuk është lider, se një lider nuk bën këto. Basha është një karakter i dobët, që është vënë në shërbim të projektit të Berishës.

Basha është midis Berishës dhe Metës. Kjo sepse nuk është rastësi që doli me Kryemadhin në Kombinat. Po, ftesa ime për bashkëpunim me Bashën qëndron, këto nuk përjashtojnë bashkëpunimin. Ne do të fitojmë zgjedhjet vetëm. Ne do të marrim 74 deri 78 mandate më 25 prill. Kaq mandate do të marrim, pavarësisht sesi duan ata. Shqiptarët duan që politika të tejkalojë vetveten. Kësaj do i vihem në dispozicion”, deklaroi Rama.