Nëse nuk merr 71 mandate, a do i drejtohet PD apo LSI për qeverinë? Rama: Qeveri nga halli nuk bëj. Të jesh i pari me 69 do të thotë që…

Kryeministri Edi Rama i ka mbyllur derën një bashkëpunimi të mundshëm me PD dhe LSI nëse nuk merr 71 mandate në zgjedhjet e 25 prillit për të krijuar qeverinë. Rama tha se qeveri nga halli nuk bën dhe qeveri me njerëz të tjerë dhe me këta nga parti të tjera nga halli nuk bën.





Ju thatë që do respektoni vullnetin e sovranit më 25 prill, nëse ju jep vendin e parë por jo 71 mandate për të bërë qeverinë, do ju drejtoheni ndonjë nga këtyre forcave apo do ta çoni vendin në zgjedhje sërish?

E para e punës njëherë në demokraci teorikisht rregullisht partia e parë dhe kur merr 24% dhe tjetri 17% fiton dhe ngarkohet të bëjë qeverinë. Benjamin Netanjahu as në ëndrrën e vetë më të bukur nuk i ka parë 50+1 vende në parlament po ka 10 vjet që është kryeministri i Izraelit. Ky nuk është rasti për mua. Unë qeveri me njerëz të tjerë dhe me këta nga parti të tjera nga halli nuk bëj.

Nga halli se nuk i kam numrat. Të jesh i pari me 69 do të thotë që s’ke nevojë as të mundohesh fare. Qeveri nga halli unë nuk bëj. Unë shqiptarëve iu them që ky mandat nuk është për mua. Nuk dua një mandat që vazhdoj të jem kryeministër. Unë dua një mandat të qartë për të investuar 10 mld euro që ta bëjmë Shqipërinë kampione të Ballkanit në turizëm, ta fusim në Ligën vendeve. Ta bëjmë Shqipërinë kampione të Ballkanit në Bujqësi dhe e kemi plotësisht të mundur, ta bëjmë kampione në energji dhe eksportuese neto të energjisë, të kemi sovranitet të plotë energjetik dhe të shesim kur kemi mjaftueshëm dhe ta bëjmë Shqipërinë kampione të dixhitalizimit në Ballkan. këto janë projekte të financuara me kompani që dihet se kush janë.