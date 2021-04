Dhunoi 36-vjeçarin se pretendonte se po shpërndante ushqime për fushatë, procedohet penalisht ish kreu i Policisë Bashkiake Florenc Hoxha

Është proceduar penalisht Florenc Hoxha, pasi ka dhunuar nmjë 36-vjeçar, për shkak se pretendonte se shpërndante ushqime për fushatë.





Gazetarja Dorjana Bezat raporton për “Balkanweb” se ngjarja ka ndodhur në Vaqarr, ku ish kreu i Policisë Bashkiake i ka bllokuar rrugën mjetit, në të cilin udhëtonte 36-vjeçari Bledar Goga.

Përfaqesuesi i Partisë Demokratike pretendonte se në këtë mjet kishte ushqime të ndryshme, që do të shpërndaheshin në këmbim të votës. Hoxha është konfliktuar me 36-vjeçarin duke e goditur me grusht.

Materialet u referuan në Prokurori, qoftë për Hoxhën, ashtu edhe për pretendimet e PD për blerje votash.