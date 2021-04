“Rama do të prishë 110 000 shtëpi”, Basha në Vlorë: Po ju gënjen prapë për legalizimet

Kreu i PD, Lulzim Basha ka nisur sot turin e takimeve nga Vlora ku është pritur nga dhjetëra qytetarë. Basha ka folur edhe për video-përgjimin e publikuar për kreun e Kadastrës, Artan Lame duke theksuar se Rama tashmë do të prishë 110 mijë shtëpi. Basha shton se përsëri Rama do të gënjejë shqiptarët me legalizimet, por pas 25 prillit u kthen shpinën shqiptarëve.





‘’Mirë se ju gjej, zonja dhe zotërinj, vlonjat e vlonjate. Dita e ndryshimti dhe fitores të dielën do të nisë nga Vlora, mirësejugjej, më të bashkuar, më të vendosur, me shpirtin plot me shpresë, plot me dritë, besim për 25 prillin, ditën e fitores së çdo vlonjati e çdo vlonjateje.

Vëllezër dhe motra, për 8 vite me radhë, njeriu që nuk bëri asgjë, që e zbrazi Vlorën nga rinia e saj, i la pensionistët në baltë, shkatërroi bujqësinë e Vlorës, premtoi hënën dhe diellin por e ktheu Vlorën në çifligun e klientëve, oligarkëve, miqve të tij në restorin personal të pushimeve, po vjen përsëri të trokasë me të njëjtat premtime të pambajtura, dështimet e 8 viteve më parë, duke e konsideurar Vlorën pronë të tij, dhe vlonjatët robër të tij. Gabim historik, sepse e dinë gjithë Shqipëria, Vlora e vlonjatët i takojnë vetvetes, Shqipërisë, kombit, dhe e kanë treguar në momentet më kritike se për atdhe, për demokraci, për liri, nuk ka forcë që i ndal.

Edhe 3 ditë na ndajnë, nga dita e ndarjes me 8 vite dëshmtim, rrënim ekonomik, edhe 3 ditë nga 8 vite mjerim, në një nga zonat më të pasura të Shqipërisë e Mesdheut, perlën e margaritarit, ku sonte duhet të gëlonte sipërmarrja e lirë, që mbyll qepenat nga taksat e larta. Sonte duhet të kishim një nga flotat më të fuqishme dhe tregjet më të mëdha të peshqve, dështimi 8-vjeçar i Ramës.

E pra vëllezër dhe motra, 8 vite dështime, 8 vite në shpinë, në qafë të vlonjatëve, dhe tani ka guximin të afrohet përsëri e të kërkojë edhe 4 vite të tjera për të vazhduar me premtimet e pambajtura, me thesine gënjeshtrave në shtëpi .

110 mijë shtëpi po bëhen gati për t’i prishur ai, kërkon votën për legalizimet, por ‘ska ndërmend t’i legalizojë, por t’i prishë. Siç bëri me Astirin. Ky është Edi Rama i vërtetë, premton për votën, dhe të nesërmen jo vetëm nuk e zbaton por ia kthen shpinën. ‘’- tha Basha.