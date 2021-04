Zgjedhjet e 25 prillit/ Celibashi: Në çdo qendër votimi do të ketë shabllonë për fletët me alfabetin braille për votuesit që nuk shikojnë

Kreu i KQZ, Ilirjan Celibashi ka publikuar foto nga shpërndarja e materialeve zgjedhore e cila për 12 qarqet përfundon totalisht nesër.





Me anë të një postimi, Celibashi bën me dije se për votuesit që nuk shikojnë në çdo qendër votimit do të ketë shabllonë për fletët e votimit me alfabetin braille.

Postimi i plotë:

Sot, përfundon shpërndarja e materialeve zgjedhore për qarqet Vlorë, Shkodër, Dibër, Gjirokastër, Korçë, Kukës, Fier, Berat. Nesër do të shpërndahen në Tiranë, Elbasan, Durrës & Lezhë. Në çdo QV do të ketë shabllonë (për FV ) në alfabetin braille për votuesit që nuk shikojnë.