Dhuna dhe shit-blerja e votës/ Yuri Kim publikon raportin e SPAK, ja mesazhi i ambasadores së SHBA dy ditë para zgjedhjeve

Ambasadorja e SHBA-ve, Yuri Kim ka publikuar sot në “Twitter” një raport të SPAK mbi krimet zgjedhore, duke dhënë një tjetër mesazh 2 ditë para zgjedhjeve të 25 prillit.





“Ne e nxisim SPAK-un të ndjekë penalisht ata që shkelin ligjin dhe pengojnë të drejtën e qytetarëve për të votuar lirshëm dhe në paqe. Kjo përfshin ata që merren me blerjen e votës, frikësimin ose nxitjen e dhunës. SPAK po heton në mënyrë aktive për krimet e zgjedhjeve. Raporti i plotë sot”, shkruan ambasadorja amerikane.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK, bëri me dije sot se ka vlerësuar me përparësi të gjitha kallëzimit e paraqitura nga subjektet dhe që lidhen me vepra penale në zgjedhje.

Në total deri në janë paraqitur 91 materiale, ku 55 u përkasin partive politike. Më konkretisht janë 50 kallëzime nga PD, 3 nga LSI, 1 nga PS dhe 1 nga FRD.

Ndërkaq, 18 raste janë referuar nga Institucioni i Presidentit të Republikës.