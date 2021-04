Gjykata rrëzon kërkesën e Arbër Çekaj për të u gjykuar me procedurë të zakonshme.





Gazetarja Klodiana Lala raportoi për “BalkanWeb” se më herët Çekaj i akuzuar për trafikun e kokainës në kontejnerët me banane nga Amerika Latine kishte kërkuar të mos gjykohej me gjykim të shkurtuar, por me procedurë të zakonshme.

Ndërkohë që Gjykata e Posaçme ka hedhur poshtë kërkesën e tij. Në shenjë proteste Arbër Çekaj ka braktisur seancën dhe ka larguar avokatët nga mbrojtja.