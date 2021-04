Kryemadhi: Bashkë me Ramën, ne do largojmë rrënjët e kriminalizimit, askush s’do jetë i pasigurt e s’do përndiqet për votë

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, ka zbuluar arsyet, pse sipas saj, shqiptarët duhet ta votojnë më 25 prill.





Në një intervistë të fundit para heshtjes zgjedhore, Kryemadhi ka folur dhe për kandidatin e LSI, Etion Joka, që dilte në një video duke blerë vota.

Sipas Kryemadhit, ai ishte një sulm i orkestruar nga Etioni, pasi ka qenë me PS dhe tani i është bashkuar LSI.

Intervista:

1. Pse duhet t’ju votojmë në 25 prill? Nuk jeni të gjithë njëlloj?

-Unë nuk jam njëlloj me Edi Ramën. Nuk mund të jem. Unë nuk kam kanabizuar vendin, nuk mbledh vota me bandat. Unë nuk kam bërë marrëveshje minishengeni në dëm të interesave kombëtare dhe nuk pres të më mbështesë Vuçiçi me Zaevin në fushatë. Unë nuk jam arrogante as me qytetarët, as me gazetarët. Nuk fyej dhe poshtëroj gratë. Unë besoj tek të rinjtë, Edi Rama i quan ngelsa ndërsa Erion Veliaj i quan zdromsa.

2. Etion Joka u kap sot duke blerë vota. Ky është ndryshimi për të cilin flisni?

-Nuk ju del e keqja atyre me Etion Jokën se ka qenë në PS dhe ka ikur. Mjafton të shikoni cili televizion i ka publikuar ato pamje për të kuptuar se ishte sulm i orkestruar nga ata që blerjen e votës e kanë bërë si të blesh gjethe rrushi për japrak.