5 mite rreth vaksinave anti-covid, sipas Washington Post

Deri më tani në SHBA janë autorizuar tre vaksina anti-covid për përdorim emergjent, duke përfshirë dy vaksian mARN nga nga Pfizer-BioNTech dhe Moderna dhe një vaksinë të vektorizuar nga adenovirus nga Johnson & Johnson.





Dy të tjerë pritet të autorizohen më vonë në pranverë – një vaksinë e dytë e vektorizuar nga adenovirus, nga Oxford-AstraZeneca dhe një vaksinë e grimcave të proteinave nga Novavax.

Këto pesë vaksina do të përdoren për të imunizuar popullin amerikan dhe pritet të ndalojnë ose ngadalësojnë epideminë në Shtetet e Bashkuara.

Por edhe para se të aprovoheshin vaksinat, mitet rreth tyre ishin të shumta.

E në lidhje me këtë Washington Post ka përmbledhur pesë mitet më të zakonshme rreth vaksinës COVID-19

Miti 1: Disa vaksina janë më të mira se të tjerat, prandaj është më mirë të presësh dhe të mos vaksinohesh tani

Të gjitha vaksinat synojnë të sigurojnë mbrojtje duke krijuar imunitet ndaj proteinës koronavirus, e cila hyn në qelizat njerëzore. Të gjitha vaksinat përqendrohen në këtë proteinë kryesore, duke bërë që sistemi imunitar të prodhojë antitrupat përkatës. Të gjitha vaksinat e aprovuara prodhojnë nivele të larta të mbrojtjes që ulin në mënyrë drastike mundësinë e shtrimit në spital dhe ndoshta transmetimin asimptomatik. Nuk ka asnjë hulumtim deri më tani që tregon se një vaksinë ofron mbrojtje më afatgjatë.

Miti 2: Të rinjtë nuk kanë nevojë për të, veçanërisht nëse janë të shëndetshëm

Ndërsa të rinjtë kanë më pak të ngjarë të sëmuren rëndë ose të vdesin nga Covid-19, sëmundja mbetet e rrezikshme edhe për ata. Përveç kësaj, një studim i kohëve të fundit tregoi se pothuajse 30% e pacientëve mes moshave 18 dhe 39 që u infektuan me koronavirus, edhe nëse nuk u sëmurën rëndë, ato vuanin për muaj me radhë nga simptomat e “gjata Covid-19”, të tilla si lodhja , vizion të paqartë dhe humbje, shije ose nuhatjes etj. Gjithashtu, sipas Qendrave Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), rreth një e treta e vdekjeve nga Covid-19 ndodhin në pacientë nën moshën 65 vjeç. Një mënyrë jetese e shëndetshme dhe gjendje e mirë fizike mund – me të vërtetë – të kontribuojë në një sistem imuniteti më elastik, por vetëm këto nuk janë të mjaftueshme për të prodhuar antitrupa të koronavirusit. Kjo është arsyeja pse edhe të rinjtë duhet të vaksinohen kur është radha e tyre.

Miti 3: Vaksinat janë zhvilluar me nxitim, kështu që ne nuk e dimë nëse janë të sigurta

Mediat sociale janë plot me postime përkatëse frikësuese, të cilat – për fat të keq – prekin shumë njerëz. E vërteta është se shkencëtarët kanë punuar në vaksinat e koronavirusit për të paktën një dekadë, prandaj ata tashmë kishin identifikuar proteinën spike si shënjestrën kryesore të vaksinës. Kjo periudhë dhjetë vjeçare e R&D është e ngjashme me atë të vaksinave të tjera. Po të mos ishte për këtë përpjekje, kompanitë farmaceutike dhe studiuesit e universiteteve nuk do të kishin reaguar kaq shpejt në mes të një pandemie. Por gjithashtu provat klinike të vaksinave të reja të koronavirusit ishin të mëdha dhe të kontrolluara me kujdes, përafërsisht të njëjtën madhësi në numrin e pjesëmarrësve si ato për vaksinat e tjera.

Miti 4: Vaksinat kanë përbërës të pasigurt ose joetikë

Postimet në Facebook që pretendojnë se vaksinat përmbajnë mikroçipa për të ndjekur njerëzit janë bërë virale. Kryepeshkopata Katolike e New Orleans këshilloi besimtarët të mos vaksinoheshin me Johnson & Johnson sepse ajo u zhvillua dhe u prodhua duke përdorur “linja qelizore të komprometuara moralisht të krijuara nga dy aborte” – megjithëse Vatikani më vonë sqaroi që Katolikët duhet ta merrnin nëse vaksina të tjera efektive të koronavirusit nuk ishin në dispozicion.

Në realitet, asnjë nga vaksinat nuk përdor materiale nga fetuset e abortuara. Vaksinat Johnson & Johnson dhe Oxford-AstraZeneca përgatiten në qelizat që janë përhapur për dekada në epruvetat. Këto linja qelizore e kanë origjinën nga dy fetuse të abortuara në vitet 1970 dhe 1980, por nuk ka asnjë mbetje fetale të përdorur në kërkimin, zhvillimin ose prodhimin e fotografive. Viruset e përdorura në vaksinat e tjera, të tilla si vaksina e dhenve, u zhvilluan duke përdorur lloje të ngjashme të linjave qelizore. Sa i përket injektimit të mikroçipave, kjo është padyshim e pamundur, pasi ato nuk do të futeshin përmes një gjilpëre.

Miti 5: Vaksinat e ARN-së ndryshojnë ADN

​​Pretendim i vazhdueshëm por jo-ekzistues nga mohuesit e vaksinave se llojet e reja të vaksinave të teknologjisë mRNA (të tilla si Pfizer / BioNTech dhe Moderna ) mund të shkaktojnë infertilitet. Facebook ka fshirë shumë postime të tilla muajt e fundit. Ky mit është pak a shumë një kopje e pretendimeve të ngjashme – po aq të rreme – në lidhje me vaksinën HPV. Nuk ka absolutisht asnjë bazë shkencore për këto pretendime , siç është ARNi i vaksinës, e cila futet në trup brenda një nanopjesëzë lipidike, nuk hyn aspak në gjenomin e njeriut. Mbetet në hapësirën qelizore jashtë bërthamës (ku ndodhet ADN-ja), konkretisht në ribozome, dhe prej andej drejton prodhimin e peptideve që i ngjajnë proteinës spike, në mënyrë që trupi të reagojë më pas duke prodhuar antitrupa. Prandaj, është një keqkuptim se vaksinat e ARN-së janë ekuivalente me terapinë e gjeneve, siç pretendojnë disa kritikë shkencorë të vaksinave.