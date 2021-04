Berisha denoncon: Lefter Koka blen vota pas mesnate në Porto Romano, policia bashkëpunëtore

Ish-kryeministri Berisha nëpërmjet një statusi ka publikuar një mesazh të mbërritur në adresë të tij. Berisha shkruan se në Durrës Lefter Koka po blen vota.





Statusi i plotë

Terr Koka, krimineli nr 1 i Durresit fushate per blerje votash pas mesnate.

Ne krimin e tij te shemtuar e ndihmon dhe narkokomisar Lorenc Shehu.

Ju lumte demokrateve qe i kapen ne flagrance kriminelet e votes se lire!

Neser fundi i Terr Kokes dhe bandes se tij. Fitore!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje doktor.Dua tju njofoj se tani rreth ores 01:30 ne zonen e Porto Romanos po shperndahen para sipas informacioneve nga banore te zones nga Feta Mataj person i denuar per grabitje me dhune i shoqeruar nga djali i Lefter Kokes Arber Koka me nje fuoristrade Toyota Land Cruiser ngjyre gri me targe AA 326 HD.U njoftua dhe nr 112 salla operative dhe Policia e cila eshte bashkepunetore me ta thjeshte beri nje xhiro e u kthye sepse drejtori policise Durres Lorenc Shehu del xhiro neper Durres me djalin e Lefterit ne vend te pare me makinen e Policise se Shtetit