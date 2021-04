Braçe, apel Prokurorisë Lushnje të hetojë: Njerëz me rekorde kriminale vihen në strukturën e PD Divjakë për “mbikqyrje”

Numri dy i qeverisë, Erion Braçe, ka denoncuar se shtetas me rekorde të rënda kriminale janë vënë në strukturën e PD Divjakë për mbikqyrje.





Braçe përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, shton se PD I autorizon këta kriminelë për qarkullim jashtë orarit të ndalim qarkullimit për çdo shtetas. Kjo për qëllim; mbikqyrja e territorit.

“Njeri prej tyre ka identitet te rreme, ka kryer nje martese fiktive ne Tirane per te marre identitet tjeter, nderkohe, rezulton qe jeton pikerisht me shtetasen qe sulmoi sot per te prishur nje aktivitet trajnimi te komisionereve te PARTISE SOCIALISTE!

Eshte egzakt shtetesja qe eshte bere hit ne mediat e SALI BERISHES E LYLEZIM BASHES PER LOKSACION-TERHEJE KYCI!

Ky takem krimi eshte!

I KERKOJ PUBLIKISHT PROKURORIT TE LUSHNJES TE HETOJ MENJEHERE KETE STRUKTURE KRIMINALE OPERATIVE NE DIVJAKE!

Ja ku i ka provat!

Dosjet kriminale gjenden lehtesisht per keta horra!”

POSTIMI I PLOTË

TJETER PROVE KRIMI!

KRIMINELE NE STRUKTUREN E PD DIVJAKE PER “MBIKQYRJE”!

Shiheni kete leter te vulosur me VULEN E PD,

nga PARTIA DEMOKRATIKE;

Konfirmon ngritjen e struktures se MBIKQYRJES SE TERRITORIT per nevoja te zgjedhjeve!

Shihini emrat;

MES TYRE, jane dy shtetas me REKORDE TE RENDA KRIMINALE:

ARMEMBAJTJE PA LEJE, KULTIVIM E TRAFIKIM DROGE, SHKATERRIM PRONE ME DJEGIE E GRABITJE!

Shiheni perseri letren;

PD I AUTORIZON KETA KRIMINELE PER QARKULLIM JASHTE ORARIT TE NDALIM QARKULLIMIT PER CDO SHTETAS!

Qellimi;

MBIQYRJA E TERRITORIT!

Kuptoni apo jo?

Keta funderrina qe folen per patronazhiste duke deformuar plotesisht rolin dhe te verteten,

KANE ORGANIZUAR E AUTORIZUAR ME DOKUMENTA KRIMINELE TE DHUNSHEM PER MBIKQYRJE TE TERRITORIT!

Doni me per kete organizate kriminale?

Pritni dhe pak;

Njeri prej tyre ka identitet te rreme, ka kryer nje martese fiktive ne Tirane per te marre identitet tjeter, nderkohe, rezulton qe jeton pikerisht me shtetasen qe sulmoi sot per te prishur nje aktivitet trajnimi te komisionereve te PARTISE SOCIALISTE!

Eshte egzakt shtetesja qe eshte bere hit ne mediat e SALI BERISHES E LYLEZIM BASHES PER LOKSACION-TERHEJE KYCI!

Ky takem krimi eshte!

I KERKOJ PUBLIKISHT PROKURORIT TE LUSHNJES TE HETOJ MENJEHERE KETE STRUKTURE KRIMINALE OPERATIVE NE DIVJAKE!

Ja ku i ka provat!

Dosjet kriminale gjenden lehtesisht per keta horra!