Degradon sherri/ Kushërinjtë e Antonelës kërcënojnë Blerimin pas debatit në studio

Debati i ashpër i Antonela Berishës së “Për’puthen” me Blerim Dautin duket se ka degjeneruar në kërcënime jashtë programit, duke përfshirë edhe farefisin. Në videot e publikuara në aplikacionin e “Për’puthen”, u zbulua se konkurrenti e kishte ofenduar Berishën duke i thënë: “Je si ato femrat që rrinë me këmbët hapur”. Pas kësaj që dëgjoi, Antonela ishte mbyllur në tualet dhe pas saj kishte shkuar vetëm Atdhe Xharavia për ta qetësuar, për të cilin ajo po përflitet se është duke jetuar një romancë.





“Kush është ai të më thotë mua ku*vë?!”, dëgjohet duke thënë mes së qarash Antonela. Pas kësaj, Blerimi kërkoi të bënte një sqarim, duke thënë se nuk e kishte ofenduar Antonelën, sepse nuk ia lejon kultura e tij ta bëjë këtë gjë. Konkurrenti u shpreh i shqetësuar për jetën e tij jashtë programit, pasi sipas tij shtoi se ka marrë kërcënime nga persona të panjohur që i janë prezantuar si të afërm të farefisit të Antonelës. “Nuk ma lejon kultura që t’i quaj femrat ‘ku*va’ dhe herë tjetër mos thuaj ashtu.

Kam pasur dhe kërcënime nga mesazhe të shumta që thonë jam kushëriri i Antonelës dhe thonë do të bëj kështu do të bëj ashtu. Nëse ti nuk ke lidhje me këtë gjë, nuk ka problem, por nëse janë të vërteta, bujrum të vijnë të gjithë ata që më kanë kërcënuar këtu dhe ua tregoj unë kush është Blerim Dauti. Unë nuk të kam thënë ku*vë. Ka qenë batutë, nuk ka qenë ofendim, sepse mua nuk ma lejon edukata”, tha Dauti, i cili është një nga djemtë që ajo ka pasur takim romantik.