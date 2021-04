Etilda Gjonaj feston ditëlindjen e djalit/ Të dy të veshur me bluzën me nr. 7 të Kristiano Ronaldos

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj ka kaluar një ditë të veçantë në gjirin e familjes. Djali i saj, Itieni ka festuar ditëlindjen dhe pavarësisht impenjimit parazgjedhor, ajo ka gjetur kohë për të festuar me familjen e saj.





Gjonaj është kandidate e PS me nr. 7 në qarkun e Tiranës. Si për një koincidencë të qëllimshme ajo ka postuar fotot me djalin, të veshur të dy me bluzën me nr. 7 të futbollistit të njohur, Kristiano Ronaldo.

Djali i ministres është nxënës shembullor dhe mëson në shkollë publike, jo private.

“Rrezaton Itieni me bluzën e CR7 dhe të ekipit të tij të zemrës”, shkruan Gjonaj në Facebook.