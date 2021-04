Henze, këshilltari i CDU së kancelares Merkel, i rikujton ambasadores Kim, dosjet 184 dhe 339

Martin Henze, keshilltari i CDU se kancelares Merkel, i kthen pergjigje ne Twitter Ambasadores Yuri Kim duke i thene te rikujtoje dosjet 184 dhe 339..





Ambasadore Yuri Kim: Unë sapo u takova me Kryeprokurorin Çela , dhe pas pak do të takoj edhe shefin e SPAK, Kraja. Dje u takova me Drejtorin e Policisë Shtetit Veliu. Mesazhi im: Ata që shkelin ligjin dhe pengojnë të drejtën e qytetarëve për të votuar lirshëm dhe në paqe duhet të ndiqen plotësisht. Asnjë trajtim i veçantë. Pa përjashtime. Askush nuk është mbi ligjin.

Martin Henze: Keshilltari i CDU gjermane Martin Henze: Ambasadore, për çfarë po flisni, pse anëtarët e lartë të partisë në pushtet Rama duke përfshirë edhe Ramën nuk janë akuzuar për manipulimin e zgjedhjeve parlamentare 2017 ? Përshtypja është se ata flasin shumë por nuk veprojnë, Uashingtoni duhet të reagojë.