Meta kundra SPAK dhe Prokurorisë së Elbasanit: PO bëjnë ping-pong me dosjet. PD ka kallëzuar me emra 40 shtetas

Me tone të ashpra, Presidenti Ilir Meta foli sërish sot në një konferencë të jashtëzakonshme për ngjarjen e Elbasanit, ku u vra Pjerin Xhuvani.





Meta akuzoi drejtpërdrejtë SPAK dhe Prokurorinë e Elbasanit, si përgjegjëset kryesore të kësaj ngjarjeje të rëndë, pasi sipas Kreut të Shtetit, nëse ato do të kishin reaguar, vrasja nuk do të kishte ndodhur.

“Pse kjo ngjarje duhet zbardhur tani dhe me urgjencë? Sepse faktet na tregojnë se nëse prokuroria dhe organet e drejtësisë do kishin vepruar në kohë, do ishin parandaluar, edhe ngjarja e Kavajës, ku mund të kishte pasur shumë viktima, edhe ngjarja e Elbasanit s’do kishte ndodhur dhe s’do kishim as viktima.

Më 7 prill, PD ka paraqitur në SPAK një kallëzim penal, sipas të cilit, kërkohej hetimi i 40 shtetasve, që ishin të angazhuar në favor të PS, duke konsumuar në mes të Elbasanit vepra të krimit zgjedhor dhe vepra të tjera penale.

Në kallëzimin e PD janë emrat e gjithë atyre që janë përfshirë në ngjarjen e 21 prillit në Elbasan. Por, çfarë ka ndodhur? SPAK, në vend që të niste hetimet, pas 8 ditësh, përmes një shkrese të datës 15 prill, ja ka përcjellë këtë kallëzim Prokurorisë së Elbasanit. Pra, ka pritur 8 ditë, ka menduar cfarë të bëj me këtë shkresë, duke bërë ping-pong. Një ditë para se të ndodhte hataja, Prokuroria e Elbasanit ka njoftuar z.Gazment Bardhit, si kallëzues, për të dhënë shpjegime, duke i caktuar të paraqitet në Prokurori më 30 prill në orën 10:00, pra pasi të ishin vjedhur zgjedhjet.

Duket qartë që SPAK, Prokuroria e Elbasanit, kanë bërë çmos që personat e kallëzuar nga PD të mos hetohen para fushatës, para zgjedhjeve, duke ju krijuar atyre me qëllim terrenin për blerje votash në favor të partisë në pushtet. Për këtë më 21 prill ndodhi konflikti i armatosur, nga po të njëjtët njerëz të kallëzuar nga PD. Nëse SPAK do të kishte vepruar në kohë, këta 40 persona do të ishin në burg, por ama nuk do të kishim asnjë viktimë, asnjë të plagosur, dhe do të ishte shumë i qetë Elbasani e gjithë vendi. Kjo është e vërteta e fakteve. E gjithë bota është alarmuar mbi atë që ka ndodhur në Shqipëri para 4 vitesh, para 2 vitesh me zgjedhjet e paligjshme, me ngjarjet që kanë ndodhur tani, ndërsa organet tona ligjzbatuese, nuk reagojnë në kohë, por vazhdojnë ping-pongun e dosjeve të Shijakut dhe Dibrës”, tha Meta.