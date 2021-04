Zbardhet axhenda, ja ku do të jenë nesër ambasadorët

Zbardhet axhenda e ambasadorit të BE Luigi Soreca, si dhe atij britanik Duncan Norman, të cilët do të jenë në terren ditën e nesërme, ku do vëzhgonjë nga afër disa qytete shqiptare.





Pas vizitave respektike, ambasadorët do flasin publikisht për mediat.

Ambasadori i BE, Luigi Soreca do të jetë në:

-Tiranë, Shkolla Dora D’Istria 08:30

-Elbasan, Teatri Skampa 11:00 (do të flasë për mediat)

-Kavajë

-Durrës

-Tiranë

Ambasadori Britanik, Duncan Norman do të jetë në:

-Durrës

-Elbasan

-Fier

-Peqin

Ambasadorja Ursula Gacek e cila kryeson Misionin e Kufizuar të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të ODIHR për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, do të japë një deklaratë për shtyp ditën e zgjedhjeve.

Ambasadorja Gacek do të japë deklaratën e saj, jashtë qendrës së votimit nr. 1729/1730 tek Liceu Artistik “Jordan Misja”, Rruga e Elbasanit, Tiranë 1000, më 25 prill në orën 11:00.

Gjatë dhënies së kësaj deklarate, gazetarët do të kenë mundësinë e filmimit dhe fotografimit.

Për pyetje specifike për Ambasadoren Gacek, jeni të ftuar të regjistroheni phër të marrë pjesë në konferencën për shtyp që do të mbahet ditën e hënë, më 26 prill në orën 15:00.