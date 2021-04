Balla në deklaratë nga Elbasani: Objektivi ynë 9 mandate, në kuti rezultati më i lartë në këto 30 vite

Taulant Balla deklaroi se në qarkun e Elbasanit se zgjedhjet e sotme prodhuan rezultatin më të mirë historik në këto 30 vite për PS-në.Në një prononcim për mediat, Balla tha se projeksionin i PS për këto zgjedhje është 9 mandate.





“Faleminderit stafit të Elbasanit. Patronazhistëve tanë që kanë bërë një punë shumë të mirë në të gjithë territorin. Duke i siguruar PS në Elbasan fitoren më të lartë të marrë në këto 30 vite. Jam i sigurt se PS ka përtej 90 mijë votave, që do të na mundësonin të kishim mandatin e 9 në Elbasan. Ajo që na duhet, dhe shoh këtu një pjesë të djemve dhe vajzave që do të jenë në procesin e numërimit, na duhet që ky proces të ecë me qetësi. Partitë politike s’ka nevojë të jenë të grumbulluara për të dëmtuar proceset e numërimit. Përfaqësuesit e partive duhet ë jenë aty.

Procesi i numërimit të eci shpejt pa vonesa dhe pasi të kemi konfirmuar rezultatin në nivelin politik të nisim dhe procesin e numërimit dhe për kandidatin. Ajo që ka sjell ë një rritje të pjesëmarrjes së qytetarëve në këtë proces ishte fakti se ne iu dhamë mundësi që të vononim dhe për kandidatët. Dua të falënderoj dhe 14 kandidatë e PS që kanë bërë një punë të shkëlqyer. Lista jonë ishte shumë përfaqësuese.

Listë bio nga Elbasani. Ishte një listë fituese. Në fund unë dua to them popullit të shkëlqyer të qarkut tonë, shumë mirënjohje për këtë besim. Rezultati që ne kemi në kutitë e votimit është rezultati më i mirë në 30 vite në Elbasan.”, tha Balla, nderkohe qe simpatizantet kane hedhur edhe fishekzjarre e kane nisur festen.